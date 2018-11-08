На Т2 выросла цена литра дизтоплива на АЗС Алматы

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Кемар Машанло. На автозаправочных станциях (АЗС) Алматы к сегодняшнему дню на ряде АЗС стоимость литра дизельного топлива (ДТ) выросла на Т2 – с Т191 до Т193, хотя на прошлой неделе отмечалась прямо противоположная тенденция, когда к 1 ноября максимальная цена на «солярку» снизилась сразу на Т3 с Т194 до Т191.

Согласно данным государственного мониторингового оператора – Центра нефти и газа РК, стоимость литра летнего дизтоплива по Казахстану за минувший полуторамесячный период остается неизменной, составляя на 8 ноября Т189,01. Сегодняшнее подорожание дизтоплива не внесло изменения в ценовые «ножницы», сложившиеся за последние недели в пределах Т189-193 (предыдущий показатель Т189-194).

По информации мониторингового госоператора, официальные цифры розничных расценок на все виды бензина в целом по республике за последние недели остаются без изменений. Цены на все марки бензина на АЗС топливных компаний южной столицы по состоянию сегодняшний день также остаются прежними: стоимость литра самого ходового бензина марки АИ-92 (официальная цена Т155,57) находится в пределах Т153-156; АИ-95 – соответственно от Т167-180 (по официальным данным по стране – Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).

Некоторые аналитики не исключают подорожания нефтепродуктов на мировом рынке в связи с введением США с 5 ноября нефтяного эмбарго против Ирана, которое, по их мнению, может подтолкнуть цены на нефть к $100 за барр, спровоцировав тем самым и подорожание нефтепродуктов.

«Нежелание 25 стран-производителей объявить о своем намерении наращивать добычу в попытке заместить иранскую нефть внезапно привело к очень жесткому балансу спроса и предложения в IV квартале этого года. В результате сейчас обсуждается возможность того, что цены на нефть марки Brent достигнут $100 за барр в этом году», — отметил старший аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга в аналитической записке, опубликованной накануне вступления в силу санкций.

Однако выдвигаются и более осторожные прогнозы.

«Сильного обвала предложения на мировом рынке нефти, судя по всему, пока ждать не стоит. Импорт нефти из Ирана, вероятно, еще упадет по сравнению с октябрем – но общее падение добычи относительно квоты вряд ли превысит 1 млн барр в день. Это значит, что в системе сохранятся резервные добычные мощности – факт, который не даст ценам взлететь до $100 за барр в этом году. Более вероятно, что они пока останутся в диапазоне $70-80», — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее в пресс-службе министерства энергетики Казахстана (МЭ РК) рост цен на дизтопливо на АЗС страны объясняли несколькими причинами. Одна из основных – возросшая доля потребления нефтепродуктов сельхозпроизводителями в период осенних полевых работ – только в сентябре этот показатель составил почти 33% от общего объема производства ГСМ в стране.

Также, по данным ведомства, влияние на подорожание дизтоплива оказывал и диспаритет цен на ДТ на рынке страны и в приграничных регионах соседних государств, сезонный рост транзитных автомобильных грузоперевозок по территории Республики Казахстан.

Согласно прогнозу минэнерго, в ноябре предполагалось удешевление дизельного топлива (ДТ) «за счет ожидаемого 17-кратного снижения акциза, когда повышенная ставка общегосударственного налога снизится с действующего уровня Т9,3 тыс. до Т540 за 1 тонну данного вида горючего».

«Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также с увеличением спроса на дизельное топливо с низкой температурой замерзания (-25, -40)», — говорилось распространенном сообщении ведомства.

Отметим, что 5 ноября комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики Казахстана обвинил ТОО «Royal Petrol», ТОО «Гелиос», ТОО «Газпром-нефть Казахстан» и ТОО «Sinooil» в ценовом сговоре. По информации КРЕМЗКиПП, указанные компании в период с апреля по август 2018 года выполняли «антиконкурентные согласованные действия по установлению и (или) поддержанию цен при реализации дизельного топлива».