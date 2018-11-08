Страны ОДКБ намерены сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

«Да, конечно, мы обсуждали это вчера на встрече министров иностранных дел. Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что договор (о РСМД) является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что соответствующее заявление было принято летом на совете министров иностранных дел ОДКБ в Алматы. В нем отмечалось, что нарушения ДРСМД допускают США, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют соглашение.

«Сегодня выносим на рассмотрение глав государств проект декларации, которая в целом охватывает все сферы компетенции нашей организации и в которой есть специальный тезис о необходимости сохранения жизнеспособности этого договора», — добавил министр.