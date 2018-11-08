Алматы. 8 ноября. КазТАГ – 200 тонн хурмы запретили ввозить в Россию с территории Казахстана, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области РФ.

«С 29 октября по 4 ноября на российско–казахстанском участке границы КПП «Троицк» сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили въезд с территории Республики Казахстан 10 фурам с хурмой. По словам водителей, сладкая продукция происхождением из Республик Узбекистан и Таджикистан следовала в регионы РФ», — говорится в сообщении в четверг.

Так, по данным российского ведомства, в четырех машинах на ящиках с хурмой общим весом 80 тонн отсутствовали этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере, что является нарушением карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к продукции на таможенной территории ЕАЭС, а водители других шести машин, где перевозились 120 тонн хурмы, не имели на продукцию сертификатов страны-происхождения.

«Виновные лица за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Машины с хурмой под контролем должностных лиц Россельхознадзора при взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской области возвращены с территории Российской Федерации в страны отправления», — добавили в пресс-службе.