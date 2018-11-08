Россия заявила об озабоченности в связи с ситуацией по поставкам мяса птицы из США в Казахстан

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Российская сторона выражает озабоченность в связи с ситуацией по поставкам мяса птицы из США в Казахстан, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 20 сентября по 6 ноября в Казахстан транзитом через территорию России проследовало 138 партий мяса птицы производства США. Общий вес продукции составил 3 497 тонн. Россельхознадзор ранее проинформировал казахстанское компетентное ведомство о результатах проведения ветеринарного контроля в отношении указанных партий продукции, а также просил разъяснить, каким образом осуществляется прослеживаемость товаров, не соответствующих требованиям ЕАЭС. (…) Учитывая отсутствие ответов на письма, Россельхознадзор выражает свою озабоченность, связанную с возможным ввозом из Казахстана в Россию готовой пищевой продукции в сопровождении документов, не обеспечивающих прослеживаемость продукции, так как не определяют ее происхождение и происхождение сырья», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре утверждают, что в казахстанской информационной системе ЕАСУ АПК ветеринарные сертификаты, оформленные на готовую продукцию, «не содержат ссылок на сырье и материалы, которые были использованы при их изготовлении, а сертификаты формы №4 оформляются без использования информационных систем».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, Россельхознадзор предложил казахстанскому компетентному ведомству в ближайшее время провести консультации по вопросу обеспечения прослеживаемости и подтверждения использования ввозимого в Казахстан мяса птицы производства США для внутренних нужд Республики Казахстан», — добавили в российском ведомстве.