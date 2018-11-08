Алматы. 8 ноября. КазТАГ – АО «Атыраумунайгаз» ликвидируют, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«П. 1 – добровольно ликвидировать АО «Атыраумунайгаз». П. 2 – правлению АО «Мангистаумунайгаз» принять необходимые меры по исполнению п. 1 настоящего решения», — говорится в документе, представленном в четверг компанией «Мангистаумунайгаз» (ММГ).

Согласно документу, решение было принято 7 ноября.

АО «Атыраумунайгаз» является дочерней компанией ММГ – одного из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Казахстана, которое обеспечивает 8% добычи в республике. Основными промышленными объектами разработки являются месторождения «Каламкас» и «Жетыбай». «Мангистаумунайгаз» принадлежит компании Mangistau Investments B.V., которая является совместным предприятием, в равных долях принадлежащим АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC E&D.