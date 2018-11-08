10 вызовов для правительства Сагинтаева. Не желает ли власть заключить с народом социальный контракт? Часть 10

Общество не всегда право. Но общество – это народ. Народ, который признает государство в своей сущности. Значит, государство должно считаться с мнением общества, если вообще стоит такая цель – создать справедливое государство. Или это утопия?

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9.

Вызов № 10: Общественный водораздел

Общество может быть неправо. Когда, например, речь идет о незрелой молодежи. Когда их, студентов, загоняют в балл-рум культовой гостиницы Алматы в воскресенье, единственный законный выходной, и дают голубые карточки для голосования, и говорят, что они должны их поднять в нужный момент.

Впрочем, поднимут ли, или заснут на самом интересном, чтобы увидеть свои счастливые сны о счастливом будущем – не суть как важно. Важно, что это карточка вручена. Это уже факт состоявшейся, по мнению организаторов мероприятия, сатисфакции.

Эти организаторы мстят другим, более зрелым, членам общества и в противовес ставят даже не собственное мнение, которого, конечно, нет, а мнение тех, кто по определению высказать его не может – потому, что слишком молоды, потому, что еще не сформулировали собственное мировоззрение, потому, что слишком зависимы, как бараны в стаде, от одного козла. Их ведут на заклание. Они не сопротивляются, они полагают, что «так надо».

Когда-нибудь им нечего будет написать о себе героического ни в резюме, ни в мемуарах. Будет стыдно. Но это уже другая история.

Общество может быть неправо. Стоит вспомнить строительство Эйфелевой башни в Париже, которая была возведена как символ инженерных и технологических достижений Франции ко Всемирной выставке 1889 года. История восприятия этого архитектурного, как оказалось впоследствии, шедевра, была трагичной.

«Творческая интеллигенция Парижа и Франции была возмущена дерзким проектом Эйфеля, и, начиная с самого начала строительства, посылала в мэрию Парижа негодования и требования прекратить постройку башни. Писатели и художники опасались, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении веков», — это статья из Википедии.

Читайте хотя бы Википедию, друзья-студенты.

Белка на выставке в Алматы, появившаяся, как черт из табакерки, без согласования с общественностью, может нравиться или не нравиться. Споры окончены. Белка есть. Ее не может не быть. Народные деньги уплачены. По весне Белка окончит свое существование в «крематории» одной из бесчисленных свалок мегаполиса. А, может быть, ее сожгут прямо на месте возведения и торжества отдельно взятых знатоков истинного искусства. Не суть как важно. Высокие проявления современных эстетических позывов тленны. В отличие от творения гениального Эйфеля. И это очевидно.

А что будет с творением божиим – Кокжайляу, урочищем на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка? Никого не смущает то, что за этот проект однозначно выступает какая-то творческая интеллигенция, включая «народного публициста» и клоуна? А студенты, со своим пытливым умом, вы не проводили параллели, кто был истинным движителем Великой французской революции, к столетию которой и была приурочена Всемирная выставка 1889 года?

Ольга Каплина верно подметила: «Для того чтобы вырастить поколение без протеста, ему нужно не давать читать классику. Шекспир, Пушкин, Гете… Конфликт заставляет мыслить».

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У нас другие реалии. Творческая интеллигенция прикормлена местной властью. Тому же «народному публицисту» обещан некий храм искусства. Наверное, какие-то вкусные имбирные пряники уже пекутся и для известного клоуна. И для многих других, кто предпочитает стать нерукопожатным для общества, в угоду местной знати.

Против проекта выступает другая интеллигенция – журналистская в основном, хотя далеко не все СМИ объединились. Но есть среди них и представители общественных экологических организаций, и просто люди, которые все еще дружат с совестью.

Студенческая масса (даже не скажешь – активность) – против пассионарности более зрелых и ответственных граждан.

Иностранные консалтинговые агентства, которым в принципе все равно, как будет жить город под новой угрозой рукотворных селей, и уже получившие свои высокие гонорары за нужное «резюме» — против здравого смысла и воспеваемой на Западе «экологичности».

Власть, с ее весьма широкими и практически неисчерпаемыми административными ресурсами – против общества.

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Это лишь один штрих к тому, как конъюнктурные соображения противопоставляются общественному мнению.

Власть все еще пытается заигрывать с обществом, у которого нет никаких прав. Именно поэтому придуман формат «общественные слушания» — дескать, у нас демократия, народ одобрил. Решить вопрос с Кок Жайлау быстро не получилось – противники застройки сумели объединиться. Но Наиль Нуров и Ко уже торжественно вещают, что «победил разум – горному курорту «кок Жайлау» быть». Он и его патроны уже обживаются в своих мечтах в своих уютных коттеджах с видом на город, которые, никто не сомневается, рано или поздно там будут построены.

«Кстати, насчет слов Нурова, что нулевой вариант по Кок-Жайлау (не строить!) не рассматривается… это противозаконное заявление! Согласно статье 2 подпункта 3 действующей Инструкции по проведению ПредОВОСа, «оценка последствий базируется на обязательном рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности («нулевой» вариант)», — цитирует Приказ Министра окружающей среды РК № 204-п от 28 июня 2007 г., в соответствии со ст.17 пп.28 Экологического Кодекса РК блогер Шолпан Байшагирова.

Так что общественность за урочище без функционеров еще повоюет.

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Для легитимизации своих действий власть придумала еще один псевдоформат — общественные советы. Еще один способ заигрывания с общественным мнением.

После того, как общественный совет ЕНПФ Досым Сатпаев покинул, заявив, что это не «прикроватная тумбочка», тот просто переключен в режим «автопилота» — вроде есть, полет нормальный.

Не работают они и при других государственных конторах, и работать не будут. Потому что, по большому счету, мнение народа власть не интересует. И даже если в эти советы пробираются каким-то образом лидеры общественных мнений, то они все равно бессильны перед административной махиной.

А тут еще новость. Политолог Казбек Бейсебаев отмечает: «В Астане столичный акимат планирует открыть Центр поддержки гражданских инициатив. Следует также сказать, что при акиматах уже существуют общественные советы, которые как раз должны транслировать от граждан властям разные гражданские инициативы. Однако, о деятельности этих советов как-то не слышно. Видимо, этот Центр станет дополнением к общественному совету и так, по всей видимости, власти хотят быть еще ближе и доступнее к народу. Только все эти попытки на уровне инициатив и не регулируется законом».

И он объясняет, что по закону, наоборот, права граждан ограничены. Согласно последним поправкам, граждане сами уже не могут выдвигаться в депутаты маслихата, а обязаны выдвигаться от партий. «В общем, получается, что вроде создаются условия для участия граждан в решении каких-то проблем, но по факту права граждан ограничены», — резюмирует эксперт.

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Еще один формат, будто специально для Казахстана придуман Цукербергом – социальная сеть Facebook. Вот там уровень общественной свободы довольно высок.

Многие критикуют и местную власть (у каждого региона – свои проблемы), и правительство – за его неспособность бежать до финиша (ни одна государственная программа не доведена до логического конца – вместо этого пишутся все новые и новые), за неэффективное использование государственных инвестиций, за усиление государственного сектора, за откровенное очковтирательство – почитать отчеты разных функционеров, так Казахстан уже всего достиг, это просто рай на земле.

Критика остается лишь в Сети. Власть имеет к ней стойкий иммунитет. Не прислушивается, не реагирует, не извлекает уроков из ошибок, не отдает себе отчета в том, что зреют протестные настроения.

Она знает, что французского журналиста можно осудить «за нарушение правил аккредитации», бывшего банкира и владельца яичной империи «предостеречь» от создания общественного движения, а гражданскую инициативу «За реформу МВД» убить на корню – инициаторы даже побоялись вслух сказать, почему они расстаются со своей идеей.

У нас ни один вопрос не обсуждался с народом. И грамотных, профессиональных, заслуживающих доверие расчетов не было. Просто так захотелось (ПТЗ). ПТЗ – повысили пенсионный ценз для женщин. ПТЗ – уничтожили конкуренцию на пенсионном рынке, вместе с частными пенсионными фондами похоронив и отечественный фондовый рынок. ПТЗ – ввели единый налоговый платеж для самозанятых. ПТЗ – вместо эффективной приватизации создаются все новые квазигосударственные компании. ПТЗ – и Кок Жайлау перероют экскаваторы и заутюжат бульдозеры.

ПТЗ, птз, птз…

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Последний и, похоже, единственный раз в стране на дискуссионной площадке НПП «Атамекен» обсуждался вопрос «Каким должен быть общественный договор?» в августе 2015 года.

Предлогом для его обсуждения стало решение правительства и Нацбанка отправить тенге в свободное плавание. Видимо, провозглашение новой денежно-кредитной политики стало полной неожиданностью, шоком для НПП. И председатель правления палаты Аблай Мырзахметов заявил о том, что настало время заключить социальный контракт с населением, что необходимо четкое и последовательное исполнение реформ и создание возможностей для развития малого и среднего бизнеса.

Что такое общественный договор (социальный контракт)? Это некое соглашение народа и власти, по которому первый передает свои права в пользу государства, берет на себя обязательство соблюдать законы, порядок, выплачивать налоги и быть лояльным, а вторая обязуется обеспечивать интересы народа, проводить реформы, отчитываться перед народом.

Приглашенные политологи, экономисты и бизнесмены жарко обсудили поставленный на повестку дня вопрос. Мнение самого Мырзахметова осталось неизвестным – принять участие в дискуссии он не смог. Или последовал команде сверху не будоражить общество.

Как бы то ни было, единственный раз поскрещивали копья вокруг этого вопроса. Больше к нему не возвращались.

А надо бы…

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