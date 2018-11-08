Благодаря слаженной и совместной деятельности были достигнуты результаты по каждому из поставленных задач – Назарбаев

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Благодаря слаженной и совместной деятельности стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были достигнуты результаты по каждому из поставленных задач, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В целом в рамках сегодняшней встречи были рассмотрены практически все вопросы взаимодействия государств в интересах безопасности стран-участниц (ОДКБ – КазТАГ). Состоялся конструктивный обмен мнениями по основным направлениям развития ОДКБ, актуальным проблемам международной региональной политики, подведены итоги выполнения приоритетов председательствования Казахстана в организации. Благодаря слаженной и совместной деятельности были достигнуты результаты по каждому из поставленных задач. В целом даны высокие оценки проведенной нами работы», — сообщил Н. Назарбаев на сессии совета безопасности ОДКБ в четверг.

Также он сообщил, что председательство ОДКБ в 2019 году переходит Кыргызстану.

«Председательство ОДКБ на следующий межсессионный период переходит Кыргызской Республике. Уверен, что оно пройдет на высшем организационном уровне и внесет существенный вклад в дальнейшее всестороннее развитие нашей организации. Мы все будем помогать в этом деле», — подчеркнул Н. Назарбаев.