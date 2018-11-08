Новую кандидатуру генсека ОДКБ обсудят 6 декабря в Санкт-Петербурге

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Новую кандидатуру генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 6 декабря на встрече в Санкт-Петербурге, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«У нас коллизия возникла в связи с тем, что (Юрий – КазТАГ) Хачатуров – представитель Армении был у нас генсеком и он был отозван. Я не буду говорить какие причины – это дело армянской стороны. И у нас по уставу по русскому алфавиту после Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генеральный секретарь следующей белорусской стороной. Этот вопрос мы отвели, 6 декабря у нас будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение», — сообщил Н. Назарбаев на сессии совета безопасности ОДКБ в четверг.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ОДКБ на саммите в Астане обсудят вопрос о новом генсекретаре организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Ю. Хачатурова.

Напомним, с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Ю. Хачатуров – бывший секретарь совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Ю. Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Валерий Семериков.