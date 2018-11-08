СП по производству легкого многоцелевого самолета ИЛ-103 планируют запустить в Петропавловске в 2019 году

Новости 116 0

Петропавловск. 8 ноября. КазТАГ — Совместное предприятие по производству легкого многоцелевого самолета ИЛ-103 планируют запустить в Петропавловске в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«Мы подписали соглашение по созданию совместного предприятия с дальнейшим развертыванием на территории Казахстана центра производства самолетов, организации продаж и постпродажного обслуживания. Это новое производство на территории нашей страны создаст новые рабочие места», — сказал генеральный директор ТОО «Казахстанский авиационный завод» Виктор Долженков.

Совместное предприятие планируется запустить в Петропавловске в 2019 году.

Подписание меморандума между «Казахстанским авиационным заводом» и авиационным комплексом им. Илюшина Российской Федерации по развитию малой авиации в рамках развития агротуризма и экологического туризма состоялось в рамках XV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Документ подписали гендиректор авиационного комплекса им. Илюшина Алексей Рогозин и В. Долженков.

Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла
5343

Как было отмечено при подписании соглашения о совместном производстве легкого многоцелевого самолета ИЛ-103, в России, Казахстане и за рубежом растет спрос именно на легкие самолеты.

Похожие материалы:

  1. Казахстанскую бюджетную авиакомпанию планируют запустить в мае 2019 года
  2. Стали известны планы на 2019 г. по региональным квотам приема в РК оралманов и переселенцев
  3. Цифровизация геологического моделирования при разведке месторождений в Казахстане будет запущена в 2019 г.
  4. Разрешить беспошлинный ввоз в Казахстан 400 тыс. тонн тростникового сахара-сырца могут в 2019 г.
  5. Более 12,2 тыс. человек могут обучить в магистратуре и свыше 2,2 тыс. – в докторантуре в РК в 2018-2019 гг. в рамках госзаказа

Новости партнеров

Загрузка...