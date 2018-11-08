Благополучие сел в Казахстане – это благополучие нации, считает Назарбаев

Астана. 8 ноября. КазТАГ — Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в I Форуме сельских женщин Казахстана «Вклад женщин в устойчивое развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба главы государства.

В своем приветствии Г. Абдыкаликова подчеркнула слова президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о том, что «село – это золотая колыбель, его благополучие – это благополучие нации».

«Село является источником единства и уникальности нашего народа, истории и культуры, развития страны. Поэтому процветание села должно стать одним из важных условий развития нашего государства», — сказала госсекретарь.

Г.Абдыкаликова отметила, что в Казахстане на селе проживает порядка 4 млн женщин. Сегодня они широко представлены в органах государственного управления. Депутатами районных маслихатов являются 512 женщин, 5 — работают акимами районов, 348 — акимами сельских и поселковых округов. Они руководят свыше 40 тыс. крестьянскими и фермерскими хозяйствами, в которых работают около 60 тыс. сельчан. По итогам прошлого года было выпущено продукции на сумму Т1,2 трлн.

На сегодня 1,5 тыс. женщин успешно развивают свой бизнес по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. В ее рамках 6210 женщин обучились начальным азам бизнеса, выдано 174 кредита на общую сумму Т735 млн.

В мероприятии также участвовали депутаты парламента, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Э.Нэльсон, заместитель главы офиса программ ОБСЕ в г.Астане Д.Дигол, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, представители госорганов, международных организаций, гражданского общества.