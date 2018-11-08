Выставкой открылся XV Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Петропавловске

Петропавловск. 8 ноября. КазТАГ – Выставкой «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» в Петропавловске открылся XV Форум межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент агентства.

«Этот форум и эта выставка – событие не только в области туризма, это свидетельство уникальных добрососедских отношений между нашими странами, имеющими самую протяженную сухопутную границ у в мире. Мы показываем всему миру, как можно взаимовыгодно сотрудничать и созидательно двигаться вперед», — сказал на торжественной церемонии открытия выставки министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Ежегодно около 3,5 млн казахстанцев приезжаю в РФ, более 3 млн россиян путешествуют по Казахстану. И мы считаем, что эти цифры должны постоянно расти, у нас есть для этого все возможности», — поддержал коллегу глава федерального агентства по туризму министерства культуры РФ Олег Сафонов.

В открывшейся туристической выставке принимают участие более 40 экспонентов из Казахстана и России. Наиболее интересная для посетителей часть – демо-зона с порталом в будущее, где представлены топ-10 зон Казахстана – их сегодняшний день и то, чего от них ожидают в будущем. В число этих объектов, обозначенных в программе развития туризма, включена и Шалкарско-Имантауская курортная зона СКО.

«Готовится ее мастер-план, после чего будет разработан комплексный план развития: она будет развиваться про примеру Борового, вся инфраструктура будет подведена государством, соответствующие средства будут выделяться из республиканского бюджета», — рассказал журналистам заместитель акима области Даурен Жандарбек.

Одной выставкой первый день форума не ограничится. Здесь же, в теннисном центре, сейчас проходит заседание российско-казахстанского делового совета на тему «Роль предпринимательства в развитии туризма», а также две панельные сессии – «Маркетинг дестинаций. Вызовы и возможности» и «Современные тренды цифровизации в туризме». В числе спикеров – представители профильных министерств и крупнейших туристических и маркетинговых компаний.

Главное же событие форума – пленарное заседание по проблемам развития туризма с участием президентов Казахстана и России Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина – пройдет во Дворце школьников 9 ноября. Здесь также ожидаются выступления представителей профильных министерств и руководителей регионов, которые расскажут о проводимой работе в сфере развития туризма. И, по большому счету, именно от итогов работы пленарного заседания зависит будущее туристической отрасли двух стран и уровень их взаимодействия в этом направлении. В рамках форума будут подписаны межрегиональные документы – меморандумы между государственными органами, Ассоциациями туризма двух стран, а также План совместных действий Казахстана и России в рамках дальнейшего сотрудничества.