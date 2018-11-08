Положение о центре кризисного реагирования ОДКБ одобрили представители стран-участниц в Астане

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Положение о центре кризисного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одобрили представители стран-участниц в Астане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В Астане состоялось совместное заседание совета министров иностранных дел (СМИД), совета министров обороны (СМО) и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ. (…) Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, проекты решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Одобрено положение о центре кризисного реагирования ОДКБ, в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности центра», — сообщили в МО РК в четверг.

Отмечается, что в ходе заседания участники обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.

«Внесены изменения в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения коллективных сил оперативного реагирования и состав миротворческих контингентов ОДКБ, а также утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года», — говорится в сообщении.