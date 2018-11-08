Экс-сотрудника охраны президента РК Вадима Кошляка заочно арестовали на два месяца

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Бывшего сотрудника охраны президента Казахстана Вадима Кошляка, который проходил по делу Рахата Алиева, заочно арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кошляк Вадима Михайловича сроком на два месяца», — говорится в информации.

Отмечается, что решение было принято заочно, поскольку 1 октября В.Кошляк был объявлен в розыск. Он обвиняется по статье «Вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Напомним, 10 июля земельным судом по уголовным делам Вены завершено рассмотрение по первой инстанции уголовного дела в отношении граждан А.Мусаева и В.Кошляка. Они обвинялись в похищении и убийстве отдельных должностных лиц АО «Нурбанк» на территории Республики Казахстан в 2007 году. Присяжные заседатели их оправдали по обвинению в совершении убийства Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. Также ими В.Кошляк был оправдан по обвинению в похищении А.Хасенова, но признан виновным в похищении Ж.Тимралиева. С учетом вердикта присяжных судом В.Кошляку было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, из которых 16 месяцев – условно.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 15 января 2008 года А.Мусаев был признан виновным в похищении Ж.Тимралиева и А.Хасенова и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Этим же приговором В.Кошляк признан виновным в похищении Ж.Тимралиева и А.Хасенова, вымогательстве и хищении имущества, на основании чего ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Также они обвиняются правоохранительными органами Казахстана в убийстве Ж.Тимралиева и А.Хасенова, однако досудебное расследование по соответствующему уголовному делу не завершено. Данное уголовное дело возбуждено в 2011 году после обнаружения тел потерпевших и было приостановлено в связи с нахождением обвиняемых за пределами РК.