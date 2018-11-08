Совет руководителей госорганов по стандартизации создан в ЕАЭС

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Совет руководителей государственных органов по стандартизации создан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ЕАЭС начал работу совет руководителей государственных органов по стандартизации», — сообщили в ЕЭК.

На первом заседании совета был обсужден ряд актуальных вопросов стандартизации – базового элемента технического регулирования в ЕАЭС, в том числе планирование работ в этой сфере, подготовка стандартизированных методов исследований (испытаний) и измерений, программ разработки, внесения изменений, пересмотра межгосударственных стандартов.

«Создание совета имеет исключительно важное значение для разворачивания в ЕАЭС системной работы по стандартизации выработки стратегических решений в целях создания условий для повышения качества и конкурентоспособности производимой в ЕАЭС продукции, в том числе для ее выхода на мировые рынки. Формирование единой доказательственной базы ГОСТ для обеспечения соответствия продукции требованиям единых технических регламентов – одно из важнейших направлений деятельности комиссии. Убежден, что совет руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации стран ЕАЭС станет эффективной площадкой для координации разработки современных межгосударственных стандартов, обеспечивающих как безопасность, так и высокую конкурентоспособность продукции наших стран, в том числе на международных рынках», — сказал министр ЕЭК по техническому регулированию Виктор Назаренко.

Отмечается, что единые требования в ЕАЭС установлены к широкой номенклатуре товаров.

«В целом около 85% продукции охвачено единым техническим регулированием. Для выполнения его требований применяются межгосударственные стандарты, а в случае их отсутствия – национальные стандарты стран ЕАЭС или аттестованные методики выполнения исследований (испытаний) и измерений. Однако сегодня отдельные нормы техрегламентов ЕАЭС не в полной мере обеспечены современными межгосударственными стандартами. При этом не все страны союза участвуют в их разработке и принятии», — пояснили в комиссии.

В ЕЭК заявили, что существует проблема синхронного введения межгосударственных стандартов в действие.

«Подобная практика препятствует эффективной работе промышленности союза. Очевидны устаревание фонда ГОСТ, недостаточность межгосударственных стандартов для реализации единых требований союза, в первую очередь на методы испытаний, низкий уровень гармонизации межгосударственных стандартов и международных требований, что отражается на техническом уровне развития промышленности союза», — заявил В. Назаренко.

Как уточнили в ЕЭК, для того, чтобы выстроить единый механизм координации разработки современных межгосударственных стандартов для обеспечения безопасности и высокой конкурентоспособности продукции на международных рынках, принято решение совместно подготовить общий порядок координации работ по стандартизации в ЕАЭС.

«Члены совета подчеркнули важность финансирования разработки межгосударственных стандартов, а также выстраивания единого механизма периодической оценки научно-технического уровня техрегламентов ЕАЭС и перечней межгосударственных стандартов к ним. Речь также шла о проведении своевременной инвентаризации фонда стандартов, методик, которые включаются в перечни для реализации технических регламентов ЕАЭС. Для решения этих задач, по мнению участников заседания, необходимо планировать ежегодные научно-исследовательские работы по обновлению перечней стандартов и формированию программ разработки межгосударственных стандартов», — говорится в сообщении.