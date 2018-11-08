Астана. 8 ноября. КазТАГ – Ерлан Дурмагамбетов возглавил холдинг «Зерде», сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Решением совета директоров Е. Дурмагамбетов назначен на должность председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», — говорится в сообщении в четверг.

До назначения на новую должность Е. Дурмагамбетов с 2010 года был управляющим директором АО «Казахтелеком», до этого – с 2007 по 2010 годы занимал пост заместителя председателя агентства РК по информатизации и связи, еще раньше – в 2006-2007 годы занимал руководящие должности в РГП «Центр информатизации финансовых систем» министерства финансов Казахстана.