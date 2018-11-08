Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ началось в Астане

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл в Астане заседание совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент агентства.

«В рамках сессии будут заслушаны информация секретариата ОДКБ, подведены итоги председательства Казахстана в 2018 году, обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности в наших странах. Также кыргызская сторона представит приоритетные направления своего председательствования в ОДКБ, поскольку к этой стране переходит председательство», — сказал Н. Назарбаев на заседании СКБ ОДКБ в четверг.

Президент отметил, что на заседании будет представлена информация о работе по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, главы государств-членов организации выскажутся по текущей международной обстановке и актуальным вопросам взаимодействия.

На заседание СКБ ОДКБ в Астану прибыли и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана – Эмомали Рахмон, России – Владимир Путин.

Первая часть сессии в узком составе пройдет в формате, закрытом для прессы, затем заседание продолжится в расширенном составе с участием СМИ. Также планируется подписание ряда документов, среди которых четыре международных договора.

После завершения сессии ожидается выход к прессе президента РК Н. Назарбаева и заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.