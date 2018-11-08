Россельхознадзор обвинил казахстанские СМИ в «грубейшем искажении официальных данных»

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Приводимая казахстанскими СМИ оценка эффективности гетерологических вакцин для профилактики заразного узелкового дерматита (ЗУД) является «грубейшим искажением официальных данных», заявила пресс-служба Россельхознадзора.

«В последнее время в доступной международным читателям прессе продолжают появляться материалы, в которых представлены сведения, не соответствующие реальной ситуации и вводящие читателей в заблуждение. Наглядным примером является статья «Ветеринарные войны: Дойная корова», опубликованная 2 октября 2018 года в казахстанской газете (…). Грубейшим искажением официальных данных является приводимая в статье оценка эффективности гетерологичных вакцин для профилактики ЗУД», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По сообщению российского ведомства, в указанной статье освещается эпизоотическая ситуация по ЗУД в нескольких областях республики Казахстан, а также применяемые меры борьбы с этим заболеванием.

«При этом авторами и респондентами допущен ряд неточностей. В частности, говорится, что в России на данный момент насчитывается 147 очагов заразного узелкового дерматита. Фактически же, за два года в России суммарно зарегистрировано 99 вспышек ЗУД: в 2017 году – 42, в 2018 году — 57. Все возникающие вспышки своевременно нотифицируются в МЭБ (Всемирная организация по охране здоровья животных – КазТАГ)», — утверждают в Россельхознадзоре.

Отмечается, что описываемый в статье комплекс симптомов, возникающий у животных после проведения вакцинации препаратом кенийского производства Lumpivax и позиционируемый как поствакцинальные осложнения, «фактически является легкой формой заболевания ЗУД».

«Данный факт свидетельствует о недостаточной безопасности вакцины, а также о восстановлении вирулентных и патогенных свойств вакцинного вируса после ее применения», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что результаты проведенных подведомственным Россельхознадзором ФГБУ «ВНИИЗЖ» комиссионных испытаний гетерологичных вакцин для профилактики ЗУД «при применении в десятикратной дозе показали, что препарат обеспечивает формирование стойкого иммунного ответа к возбудителю ЗУД не менее чем у 70% поголовья, о чем имеется соответствующий сертификат соответствия». В Россельхознадзоре настаивают, что практика применения данной вакцины в России в 2016-2018 годах доказала ее эффективность, «о чем свидетельствует значительное снижение заболеваемости (инцидентности)».

«Приведенные в статье данные о возникновении побочных эффектов при проведении вакцинации у 10 коров из 100, схожие с болезнью, но в более легкой форме, свидетельствуют о недостоверной информации, представленной ветеринарной службой Казахстана. Вместе с тем, следует отметить, что приписываемый главе Россельхознадзора Сергею Данкверту комментарий о вспышке ЗУД в Тюменской области не являются достоверной информацией. В данной области не регистрировалось ни одной вспышки ЗУД», — заявили в российском ведомстве.

Отметим, что в Казахстане нодулярный дерматит крупного рогатого скота впервые был зафиксирован в 2016 году. Заболевание было завезено из-за пределов страны.