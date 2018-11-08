Итоговую декларацию приняли на саммите ОДКБ в Астане

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Итоговую декларацию приняли на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Главным политическим документом, принятом на саммите, является итоговая декларация, которая отражает планы и задачи организации на предстоящий период», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев журналистам по итогам саммита ОДКБ в четверг.

Он сообщил, что принято заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.

«Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнеров ОДКБ и наблюдателей при ОДКБ. Подписан соответствующий документ, мы будем изучать потенциально-желающих стать наблюдателями при ОДКБ и будем принимать решение», — добавил Н. Назарбаев.

Также, по его словам, утверждены планы действия по развитию системы противодействия незаконной миграции и план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.