Вице-премьер РФ возглавил межгоскомиссию по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Вице-премьер правительства России Юрий Борисов назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.

«В целях дальнейшего совершенствования работы по военно-экономическому и военно-техническому сотрудничеству, где было тоже поставлено много задач, председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству решением глав государств назначен Юрий Борисов – вице-премьер правительства Российской Федерации», — сказал В. Семериков журналистам по итогам сессии совета безопасности ОДКБ в четверг.

В ходе сессии в Астане, по его словам, руководители государств обменялись мнениями и обсудили широкий круг проблем мировой и региональной безопасности.

«Главы наших государств очень много времени уделили детальному обсуждению этого вопроса. Были приняты соответствующие договоренности и были соответствующие указания по активизации работы в формате ОДКБ по направлению противодействия всему спектру вызовов и угроз», — добавил замгенсекретаря.

Он отметил, что большое внимание было уделено приоритетам, которые были взяты Казахстанской стороной на период председательствования.

«И сегодня констатировано главами государств и всеми участниками, СМИД, СМО, КССБ, что эти приоритеты были успешно выполнены. И реально мы на территории Казахстана провели очень много практических мероприятий. Я должен сказать, что все мероприятия, которые проходили – это и учения, и специальные операции, и сборы, и командно-штабные тренировки – они были проведены на очень высоком уровне, имели свои определенные результаты и эффективность в укреплении потенциала. Все другие мероприятия председатель СКБ господин президент уже сказал», — подчеркнул В. Семериков.

Также он проинформировал, что главы государств рассмотрели и подписали целый пакет документов по нормативно-правовому оформлению института партнерства при ОДКБ и института наблюдателя.

«Это даст нам дальнейший импульс по работе с третьими странами (…). Остальные вопросы и задачи, которые были поставлены, изложены в декларации», — заключил В. Семериков.