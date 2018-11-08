Катастрофой международного характера грозит прорыв старого дюкера в Семее

Усть-Каменогорск. 8 ноября. КазТАГ — Катастрофой международного характера грозит старый аварийный дюкер в Семее, расположенный на дне трансграничной реки Иртыш, сообщил руководитель сектора коммунального хозяйства и благоустройства отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Асан Дюсембаев.

«Мы уже 16 лет добиваемся проведения реконструкции дюкера, но деньги не выделяют. Прорыв дюкера — это международная катастрофа, потому что сточные воды пойдут вниз по Иртышу и Оби, люди, живущие вниз по течению, будут лишены чистой воды», — поясняет А.Дюсембаев.

По его словам, подводное обследование дюкера было проведено в 1996 году, уже тогда состояние дюкера было определено как аварийное, требовался ремонт.

«Стоимость реконструкции дюкера составила на тот момент более Т548 млн. Финансирование не выделили. Позже в рамках госпрограммы «Экология Казахстана» на 2010-2013 годы реконструкцию дюкера включили на 2013 год, на тот момент сумма ремонта составила Т443 млн. Затем дюкер еще раз обследовали в 2012 году, необходимая на ремонт сумма увеличилась до Т1 млрд 108 млн, в 2015 году – до Т1 млрд 294 млн», — указал А.Дюсембаев.

В очередной раз бюджетная заявка по этому вопросу была направлена в управление энергетики и ЖКХ ВКО в 2017 году, был объявлен конкурс и даже заключен договор на проведение работ с подрядчиком — ПК «ПромСтройАвтоматика», заключивший договор на сумму Т1 млрд 89 млн. Свыше Т2 млн 200 тыс. получит за авторский надзор ПК «СемейПроект». Также была определена организация, которая будет осуществлять технический контроль за проведением работ, — ТОО «ИртышСтройПроект» на сумму Т14 млн 400 тыс. Но средств из бюджета так и не выделили.

«Наши специалисты вновь подготовили и подали заявку на выделение денежных средств на финансирование реконструкции, надеемся, в 2019 году деньги выделят», — отметил А. Дюсембаев.