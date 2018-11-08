Военные Казахстана и России подписали трехлетнюю программу стратегического партнерства

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу подписали трехлетнюю программу стратегического партнерства, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В МО РК состоялась встреча министра обороны РК Н. Ермекбаева и главы оборонного ведомства РФ генерала армии С. Шойгу в рамках проведения совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. (…) По итогам встречи стороны подписали программу стратегического партнерства между РК и РК в военной области на 2019-2021 годы, а также план военного сотрудничества на 2019 год между оборонными ведомствами двух стран», — сообщили в минобороны Казахстана в четверг.

В ведомстве добавили, что в ходе встречи обсуждены текущие и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества.