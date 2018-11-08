Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Запасов нефти в Великобритании хватит более чем на 20 лет, однако добыча потребует значительных инвестиций, сообщает ВВС.

«Согласно данным нового отраслевого отчета, Великобритания имеет достаточные запасы нефти для поддержания добычи в течение следующих 20 лет и более. Управление по нефти и газу оценило общие оставшиеся извлекаемые запасы и ресурсы в 20 млрд барр.» — говорится в сообщении.

Тем не менее, в отчете отмечается, что необходимы значительные инвестиции в новые разработки месторождений для реализации неиспользованного потенциала. Также в отчете отмечаются значительные сроки эксплуатации месторождений, более низкие эксплуатационные расходы и более высокая цена на нефть.

Как сообщается, в сентябре добыча нефти и газа у побережья Шотландии упала на 1,7% после двух последовательных лет роста. В 2017-2018 годах было произведено 73,7 млн тонн нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 75 млн в предыдущем году. Однако общая стоимость запасов нефти и газа выросла на 18,2% и достигла около 20 млрд фунтов стерлингов, в основном благодаря росту цен на нефть.