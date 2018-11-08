Казахстанцы ежедневно покупают краткосрочные ноты Нацбанка на Т2 млн

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Казахстанцы ежедневно покупают краткосрочные ноты Национального банка РК (НБРК) на Т2 млн, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«С начала запуска системы инновационный продукт Национального банка показал востребованность у населения. Так, посредством данной системы ежедневно население покупает 20 тыс. краткосрочных нот на сумму более Т2 млн. Общий объем инвестиций составил Т450 млн. Ожидается дальнейший рост клиентской базы и объемов вложений посредством системы Invest Online», — сообщили в НБРК в четверг.

Invest Online – это специальное мобильное приложение, позволяющее в онлайн-режиме инвестировать средства в ценные бумаги Нацбанка. Система работает круглосуточно, комиссий и налогов нет. Ноты можно продать обратно в любой момент. Ставка доходности по нотам на момент запуска составляла 8,5% годовых.

НБРК запустил проект Invest Online на основе технологии «блокчейн» в конце марта 2018 года.