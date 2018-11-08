«И дело здесь не в том, кто будет править Казахстаном, а в том, кто будет править в Казахстане». «Президент сразу перешел к сути: казахстанцев волнуют шесть основных проблем». «Ущерб от бюрократии в Казахстане ежегодно исчисляется триллионами тенге»

Сетевой Казахстан 8 ноября 2018г.

IA — CENTR . RU . Сергей МАСАУЛОВ – «Кто будет править в Казахстане?» — В недавней публикации американское издание “The Diplomat” назвало имена наиболее вероятных преемников нынешнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На уровне предположений и догадок ничего нового в статье не сказано. О разных вариантах и шансах на каждый из них уже, что называется, говорено и переговорено. И дело здесь не в том, кто будет править Казахстаном, а в том, кто будет править в Казахстане, т.е. сложившимся и состоявшимся государством… Следовательно, править в Казахстане будет такой лидер, который сохранит преемственность управления, поддержит созданные институты независимости и взаимодействия с партнёрами, и найдёт баланс стабильности и развития. При этом, он не поддастся на призывы к «быстрому» реформированию по типу «цивилизованных стран», не будет считать свою страну «отсталой» от ушедших вперёд. Одновременно, внесение изменений в стиль управления, развёртывание борьбы с коррупцией и движение в сторону социальной справедливости новый лидер будет обязан сделать. На разрешении этого противоречия: обеспечение институциональной стабильности и одновременного реформирования (оживления) управленческой системы и вырастет новый лидер Казахстана.

TIME . KZ . «Чёрный день монополистов» — Это заседание Совбеза было необычным не только из-за повестки дня, ведь обычно раньше разборки с монополистами и их тарифами заканчивались на уровне правительства с участием премьера, но и потому, что к совещанию допустили прессу. От начала до конца оно прошло под оком пишущей и снимающей братии. Да и прелюдии как таковой не было. Президент сразу перешел к сути: казахстанцев волнуют шесть основных проблем, и на первом месте беспокойство по поводу стоимости коммунальных услуг. И в связи с этим было поручение Генеральной прокуратуре проверить сферу энергетики на предмет тарифообразования и возможных злоупотреблений энергетических компаний в стране. Дело в том, что с 2009 по 2015 год в Казахстане действовала программа “Тариф взамен инвестиций”. По данным генерального прокурора Кайрата КОЖАМЖАРОВА, ущерб населению со стороны энергопередающих компаний составил 14 млрд. Также выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций — 15 млрд. тенге.

Петр СВОИК – «Продуктивная показуха» — Правительство активно реализует программу поддержки занятости, отражая в отчетах выполнение и перевыполнение. Правительство подвело итоги реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 10 месяцев 2018 года. Министр труда и социальной защиты населения Мадина АБЫЛКАСЫМОВА доложила: в 2018-м на реализацию программы выделено 112,9 млрд. тенге, до конца года планируется охватить мерами содействия занятости 571 тыс. граждан. По состоянию на октябрь охвачено более 563 тыс. граждан, или 99% от плана на год. Из них трудоустроено 458 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места 327 тыс. человек, или 71%. По направлению “массовое обучение по востребованным квалификациям и навыкам” к бесплатному обу­чению приступили 20 тыс. молодых людей, или 99% от плана на год. Еще 40 тыс. направлено на краткосрочное профессиональное обучение, что составляет 107% от годового плана. А из завершивших краткосрочное профессиональное обучение трудоустроено 18 тыс. человек.

«Государственно-нечестное партнёрство» — Деньги заместителю акима Мангистауской области передал… хоккейный вратарь из Словакии. На этой неделе сотрудники центрального аппарата Национального бюро по противодействию коррупции задержали очередного высокопоставленного чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки. Им оказался первый заместитель акима Мангистауской области Серик АМАНГАЛИЕВ. Борцы с коррупцией взяли его в аэропорту Актау при получении 115 тысяч евро. Суд уже санкционировал арест замакима. Корреспондент “Времени” узнал удивительные подробности этого инцидента: как оказалось, деньги чиновнику принес… бывший словацкий хоккеист Ян ХОВАН, выступавший в двух казахстанских командах.

AZATTYQ . ORG . Аян КАЛМУРАТ — «Экономист, «оказавшаяся под прессингом» после критики финансовой политики» — Экономист Айман ТУРСЫНКАН, по прогнозам которой деньги пенсионного фонда «закончатся через несколько лет», в том числе из-за неэффективного их инвестирования, говорит, что на нее «оказывают давление». Она обратилась с заявлением в генеральную прокуратуру, чтобы «обезопасить себя».

CAMONITOR . KZ . «Антикомсомольская истерия: кому и зачем это было нужно?» — Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, уже ушли в прошлое, но вопросы и неприятное послевкусие остались. Кто, а главное, зачем пытался раздуть вокруг юбилея скандал национального масштаба? Об этом, а также о том, какой след в жизни нашей республики оставил комсомол, мы беседуем с политологом Юрием БУЛУКТАЕВЫМ — Вот такой средой для приложения усилий казахстанских хейтеров, ненавидящих комсомол, и стал 100-летний юбилей ВЛКСМ. Тут на роль народных хайпожоров претендовали не только всякого рода «диванные батыры», блогеры, псевдополитологи и публицисты. Особое рвение в очернении комсомола проявили некоторые деятели оппозиции, находящиеся за рубежом. Не отставали от них и местные квази-оппозиционеры, в недалеком прошлом совершившие вояж за рубеж и получившие инструкции в Брюсселе и Вашингтоне. Отметились также отдельные депутаты (бывшие и нынешние) и чиновники.

CARAVAN . KZ . «Лайфхак: как, будучи безработным, в Казахстане получать деньги от государства» — К сожалению, многие из нас наверняка попадали в ситуацию, когда по тем или иным причинам теряли работу. Кому-то везет, и он практически моментально находит подходящие вакансии, а кто-то может месяцами сидеть дома, будучи в поисках. Но знаете ли вы, что в Казахстане существует своеобразный аналог пособия по безработице? Корреспондент разобрался в том, как работают социальные выплаты по случаю потери работы, и собрал в материале всю нужную информацию, как их получить.

KAPITAL . KZ . «С чем финансовая система подошла к профессиональному празднику?» — Финансовый рынок Казахстана готовится к юбилею. Тенге исполнилось четверть века. Дата важная, к которой нацвалюта подошла будучи свободной от регулирования. Кроме того, события, которые разворачивались на отечественном финансовом рынке последние несколько лет, несмотря на сложности, начали приносить положительные изменения. После того, как в августе 2015 года Казахстан перешел к инфляционному таргетированию и свободно плавающему обменному курсу, в обществе было много споров и несогласий. Однако понемногу валютный рынок стабилизировался, денежный рынок нашел свое естественное состояние, а программы, которые Национальный банк Казахстана запустил в очень важных секторах экономики, аналитики назвали в разговоре с «Капитал.kz» необходимыми и адекватными в сложившейся ситуации.

«Из первых уст» — 20 лет назад в Казахстане ввели накопительную пенсионную систему. С тех пор, согласно Закону «О пенсионном обеспечении», каждый гражданин стал самостоятельно формировать свой пенсионный капитал. И оттого, сколько человек накопит в течение активной трудовой деятельности, напрямую зависит его обеспеченное завтра. «Капитал.kz» узнал, действительно ли стране нужна была пенсионная реформа и почему Казахстан первым на постсоветском пространстве решился на ее проведение. Рассказывают Наталья КОРЖОВА, доктор экономических наук, президент АО «Финансовая академия» и Елена БАХМУТОВА, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана.

365 INFO . KZ . «Профессия педагога в Казахстане стала самой низкооплачиваемой» — По итогам третьего квартала 2018 года средняя зарплата в Казахстане снизилась на 0,6% — до 161,8 тыс. тенге. Наибольшее снижение отмечается в Туркестанской области – регионе и без того с самыми низкими зарплатами, а в профессиональном разрезе – в сфере образования: педагоги теперь получают меньше всех.

MATRITCA . KZ . «Чтобы не стать манкуртом, надо изучать историю и язык» — Почему изучают историю, каково положение казахского языка в России и Казахстане, о его древности, о своих книгах рассказал писатель, исследователь Торегали КАЗИЕВ. Он – автор книг «Акбулак – прародина скифских царей», «Периферия», «Сердце Мира», «Айналайын, Акбулак», «Триумф Казахии».

Толеутай РАХИМБЕКОВ – «Куда потратить 450 миллионов кокжайлауовских денег?» — На строительство горно-лыжного курорта «Кок-Жайлау» планируется выделить 450 млн долларов США или примерно 170 млрд тенге. Ничего против курорта не имею, но давайте подумаем, на что и с большей пользой можно потратить эти деньжищи на селе или в сельском хозяйстве.

KURSIV . KZ . «Эксперт: «Ущерб от бюрократии в Казахстане ежегодно исчисляется триллионами тенге»» — Старший партнер Центра стратегических исследований Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ оценивает ущерб, наносимый казахстанской бюрократией экономике страны, в несколько триллионов тенге ежегодно. «Одна из главных проблем Казахстана – это бюрократия, которая есть в системе госуправления страны. От этой бюрократии страдают не только население и бизнес, но и сами чиновники, поскольку госорганы находятся в ситуации, когда принятие решений крайне замедленно, это, естественно, отражается на реализуемых ими задачах», – сказал эксперт в ходе Форума стратегических инициатив.

REZONANS . KZ . «Чьи интересы лоббирует минздрав?» — «Сегодня в адрес медработников можно услышать много негатива. Итог — лучшие из них, разуверившись в поддержке общества и государства, уходят из профессии. Есть опасения, что через несколько лет казахстанцам лечиться будет не у кого. Уже сейчас ощущается острый дефицит узкопрофильных специалистов: детских неврологов, психиатров, аллергологов, фактически не осталось судебных медицинских экспертов, очень опасная ситуация, связанная с дефицитом кадров, сложилась в отделениях анестезиологии и реанимации», — сообщила президент национальной медицинской ассоциации Казахстана Айжан САДЫКОВА.

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