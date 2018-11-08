Сенат РК ратифицировал соглашение с Красным Крестом о его привилегиях и представительстве

Астана. 8 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О ратификации соглашения между правительством РК и международным комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах представительства международного комитета Красного Креста в РК».

«В ситуациях вооруженных и гуманитарных конфликтов комитет возглавляет и координирует деятельность по предоставлению помощи, осуществляемую движением. Сотрудничество с комитетом является важным звеном в сотрудничестве Казахстана. Так, РК тесно взаимодействует с комитетом в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. При содействии комитета реализуются международные проекты Казахстана за рубежом, а также нацпроекты в приоритетных для страны сферах», — проинформировал вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев в сенате в четверг.

Принятие проекта, по его словам, будет способствовать созданию условий, необходимых для открытия данного комитета в Казахстане, и осуществления его деятельности с минимальными издержками и максимальным увеличением прямой пользы лицам, нуждающимся в помощи и поддержке.

«Таким образом, принятие соглашения будет способствовать реализации инициативы главы государства о создании хаба многосторонней дипломатии по более эффективному решению гуманитарных задач в Казахстане и региона. Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из бюджета, а также не повлечет отрицательных, социально-экономических и экологических последствий», — добавил вице-министр.

Он напомнил, что данный комитет — независимая организация, которая выполняет гуманитарную миссию по защите жертв вооруженных конфликтов, других ситуаций насилия, оказанию помощи пострадавшим в результате ЧП, а также развивает и распространяет гуманитарное право, причины и принципы.