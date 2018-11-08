Назарбаев подвел итоги председательствования Казахстана в ОДКБ

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги председательствования Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной, эффективной структуры при активной всесторонней поддержке государств-членов организации. Были успешно реализованы приоритеты Казахстана в своем председательствовании в этом году. Хотел бы подвести кратко итоги», — сказал Н. Назарбаев на сессии совета безопасности ОДКБ в четверг.

Во-первых, по его словам, в военной сфере планово завершено реформирование штаба ОДКБ, завершается подготовка к полноценному функционированию центра кризисного реагирования ОДКБ, предназначенного для расширения возможности по выявлению потенциальных угроз нашей безопасности.

«На территории Кыргызстана были проведены учения «Боевое братство-2018» с привлечением подразделения коллективных сил КСОР (коллективных сил оперативного реагирования – КазТАГ) и миротворческого батальона ОДКБ. Второе: на заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничество, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники. Председателем назначен заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. В этой связи мы надеемся на активизацию производственных коопераций оборонных предприятий наших стран», — добавил президент РК.

В-третьих, отметил он, в рамках 73 сессии генеральной ассамблеи реализована инициатива Казахстана о принятии универсального кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Сегодня, по словам главы государства, к данному к кодексу присоединились более 70 стран.

«Пользуясь случаем хочу поблагодарить поддержавших нашу инициативу членов ОДКБ. Четвертое: продолжили совместную работу в сфере противодействия современным киберугрозам. В текущем году в Астане был принят регламент информационного взаимодействия для повышения эффективности скоординированности, реагирования на компьютерные инциденты. Пятое: в фокусе внимания ОДКБ находилась борьба с незаконным оборотом наркотиков», — проинформировал Н. Назарбаев.

Также он сообщил, что за прошедший период проведено две операции «Канал», в ее рамках на юге Казахстана проведена международная антинаркотическая операция «Канал – красный бархан», за ходом которой наблюдали представители Ирана, Китая, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию в легализации доходов, управление ООН по наркотикам, преступности, Интерпол, ЦАРЭКС и другие организации.

«В ходе первой части сессии сегодняшней СКБ (совета коллективной безопасности – КазТАГ), проведенной в узком составе, мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональный безопасности. По всем вопросам, включенным в повестку дня, достигнуто взаимопонимание. Среди принятых решений хочу особо выделить нормативные закрепления статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. Данный шаг свидетельствует об открытости нашей организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями. Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную базу о процедурах получения статуса партнера или наблюдателя», — заключил Н. Назарбаев.

Напомним, в Астане проходит заседание совета коллективной безопасности ОДКБ.