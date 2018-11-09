Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Более Т4,5 млн алиментов взыскано частными судебными исполнителями Алматы в 2018 году в рамках программы рro bono, сообщила руководитель департамента юстиции Алматы Гульнар Кокобаева.

«Частные судебные исполнители активно участвуют в оказании гарантированной юридической помощи нуждающимся гражданам. С начала текущего года ими в рамках гарантированной юридической помощи по взысканию алиментов в пользу родителей на содержание несовершеннолетних детей освоено 129 исполнительных производств на общую сумму Т4,65 млн», — сказала Г. Кокобаева на пресс-конференции в пятницу.

Также она сообщила, что помимо судебных исполнителей, в программе рro bono участвуют и частные юристы. В частности, в октябре 2018 года между алматинским городским филиалом Казахстанского союза юристов и юридической фирмой Заң-Гар подписан меморандум об оказании бесплатной юридической помощи населению РК.

«Юристы приняли на себя обязательство уделять правовому просвещению граждан и оказанию безвозмездной юридической помощи не менее 96 рабочих часов в год», — уточнила Г. Кокобаева.

Добровольное предоставление бесплатной юридической помощи адвокатами на принципах pro bono стало результатом реформ, проведенных минюстом РК в сфере оказания юридических услуг. Pro bono подразумевает оказание юридической помощи с полным сопровождением правовой ситуации лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении. В странах с высоким уровнем индекса верховенства права рro bono позиционируется как механизм социальной ответственности юридического сообщества.