За Т11,3 млрд продали КБТУ

Астана. 9 ноября. КазТАГ – По итогам аукциона, за Т11 млрд 370 млн продали АО «Казахстанско-Британский технический университет» в Алматы, сообщается на сайте gosreestr.kz.

«Стартовая цена торгов составила более Т11 млрд 364 млн. В ходе торгов цена продажи университета оказалась выше стартовой на Т5,4 млн. При этом для участия в торгах необходимо было внести гарантийный взнос в сумме Т72,1 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что до приватизации 100% акций университета принадлежало НК «КазМунайГаз».

Покупателю акций университета предоставляется возможность оплатить за объект несколькими платежами.

«Первый транш необходимо внести в размере 30% от покупной цены в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу договора купли-продажи. Второй транш в размере 35% от покупной цены в течение 12 месяцев с даты вступления в силу договора купли-продажи. Третий транш в размере 35% от покупной цены в течение 24 месяцев с даты вступления в силу договора купли-продажи», — указывается в сообщении.

Также на портале отмечается, что покупатель обязан сохранить профиль деятельности АО в течение десяти лет. Еще одно из требований — обеспечить долю казахстанского персонала не менее 50% от общего количества работников в течение десяти лет.

«Запрещено совершать сделки с акциями (перепродажа, залог, передача в управление и другие) в течение двух лет. По истечению двух лет совершение сделок с акциями возможно при условии согласия КМГ в течение последующих трех лет», — уточняется в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что Казахстанско-Британский технический университет, Казмортрансфлот и Востокмашзавод готовили к приватизации в этом году.