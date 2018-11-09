Батальон связи Панфиловской дивизии

История боевых действий в Великой Отечественной войне

История строительства части

Батальон связи формировался в период Отечественной войны в г. Алма-Ата в помещении Алма-Атинского аэроклуба. Первая партия личного состава прибыла 15 июля 1941 г. и в основном формирование батальона закончилось 25 июля 1941 г. Батальон получил наименование 762-го отдельного батальона (обс) связи, вошедшего в состав 316 стрелковой дивизии (сд), формируемой генерал-майором И.В. Панфиловым. Командиром 762 обс был назначен капитан Щетинин Илья Васильевич, комиссаром батальона – политрук Клемешин Александр Семенович.

Основные кадры личного состава для формирования 762 отдельного батальона связи прибыли из райвоенкоматов следующих областей:

Алма-Ата и Алма-Атинская область – 182 чел.

Джамбулская область – 6 чел.

Южно-Казахстанская область – 1 чел.

Актюбинская область – 1 чел.

Из Киргизии – 66 чел.

Из Узбекистана – 2 чел.

Из России, Саратовская обл. – 1 чел.

Всего батальон по окончанию своего формирования имел 259 человек, из них:

Средний командно-начальствующий состав – 32 чел.

Мл. нач-ком состав – 47 чел.

Рядовые – 180 чел. [1].

До 18 августа 1941 г. 762 обс занимался усиленной боевой и политической подготовкой, готовя специалистов связи, после чего в составе 316 стрелковой дивизии прибыл в действующую армию на Западный фронт. 18 ноября 1941 г. за героические подвиги, проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками, звание гвардия получили все части дивизии, в том числе и связисты. 1 октября 1942 г. 762 обс был переформован в 1 гвардейскую отдельную роту связи. Командиром был назначен гвардии капитан Рейзенкинд, политруком – гвардии капитан Стагнеев И.У. 22 ноября 1944 г. переформирован в 55 отдельный гвардейский батальон связи с прежним пребыванием в составе 8 гвардейской стрелковой дивизии. Командиром был назначен гвардии капитан Петрунин М.Т., заместителем по политической части – гвардии капитан Антонов. С окончанием войны, с 26 июня 1945 по 2 мая 1946 г. – место дислокации город Хаапсалу ЭССР, затем – город Пярну.

О командирах батальона связи.

До 17 августа 1941 г. – Щетинин И.В., который был отозван в САВО.

До первых чисел ноября 1941 г. – капитан Корбут Николай Алексеевич

Затем – ст. л-т Залкинд Вениамин Моисеевич.

11.02.1942 г. погиб подполковник Толочко, начальник связи 8 гв.сд, Залкинд В.М. убыл на его место, командиром стал ст. лейтенант Загадский Давид Михайлович.

В штатно-должностной книге офицерского состава дивизии в августе 1941 г. в 762 обс числятся 32 человека. Из них только 4 кадровых офицера, остальные 28 человек призваны из запаса.

Мною были составлены таблицы на основе анализа штатно-должностной книги среднего командно-начальствующего состава 762 обс. на август 1941 года.

Таблица 1.

Национальность среднего командно-начальствующего состава 762 обс

№ Национальность количество 1 Русские 28 2 Украинцы 2 3. Татарин 1 4. Еврей 1 Итого 32

Таблица 2.

Место призыва среднего командно-начальствующего состава 762 обс

№ Откуда призыв (или направлен) количество 1 Город Алма-Ата 18 2 Алма-Атинская область 4 3 Восточно-Казахстанская область 3 4 Узбекистан, Ташкент, САВО 2 5 Узбекистан, Ургенч 1 6 Таджикистан, Ленинабад 1 7 Джамбулская область 1 8 Чимкент 1 9 Россия, Смоленская область, Дорогобуж 1 Итого 32

Таблица 3.

Партийность среднего командно-начальствующего состава 762 обс

№ Партийность Количество 1 Члены и кандидаты в члены ВКП(б) 12 2 ВЛКСМ 5 3 Беспартийные 15 Итого 32

[2]

Участие в походах и боях

19 августа 1941 г. 762 обс в составе 316 стрелковой дивизии на станции Алма-Ата 1 был погружен в эшелон и направился на фронт в Действующую Красную Армию. Командир – капитан Корбут Н.А., комиссар Клемешин А.С. 27 августа 1941 г. батальон прибывает на станцию Боровичи Ленинградской области. После разгрузки батальон в полном составе совершил 300 км марш до станции Крестцы. 21 сентября 1941 г. личный состав батальона впервые непосредственно выполнял боевую задачу по обеспечению радиосвязью общевойсковой разведки дивизии. 1 октября 1941 г. в составе 316 стрелковой дивизии со станции Крестцы был переброшен на Волоколамское направление (поселок Смычка). С прибытием на Волоколамское направление личный состав батальона сразу же приступил к выполнению боевой задачи по обеспечению связью командования 316 стрелковой дивизии, занявшей оборону в составе стрелковых полков 1073, 1075, 1077 по фронту 45 км. В ожесточенных боях под Москвой батальон обеспечивал бесперебойной связью командование дивизии. 18 ноября 1941 г. 316 стрелковая дивизия стала 8 гвардейской стрелковой дивизией, а батальон стал – 762 отдельным гвардейским батальоном связи. 7 декабря 1941 г. частями 8 гвардейской стрелковой дивизии была взята Крюково, после чего дивизия и вместе с ней 762 обс переведены во второй эшелон, а с освобождением Истринского водохранилища 8 гв. сд со всеми частями была отведена на отдых и на укомплектование. 21 января 1942 г. со станции Нахабино 762 обс в составе 8 гв. сд был переброшен на станцию Бологое, куда прибыл по железной дороге. Со станции Бологое батальон совершил 220 км марш до деревни Слобода (по направлению к г. Холм), где сразу же с марша приступил к боевым задачам по связи. В течение февраля-мая 1942 г. 8 гв. сд находилась в составе Калининского фронта и своими боевыми действиями наносила удары по обороне немцев (г. Холм). Последующее участие батальона в боях неразрывно связано с действиями 8 гвардейской сд, где батальон сумел обеспечить устойчивой бесперебойной связью командование на всем протяжении боевых операций. 1 октября 1942 г. батальон был переформирован в роту связи, которая получила название 1 гвардейская отдельная рота связи и до нового формирования, то есть до 22 ноября 1944 г. беспрерывно находилась в составе 8 гв. сд. 22 ноября 1944 г. рота переформирована в 55-й отдельный гвардейский батальон связи. За период боевых действий на фронтах Отечественной войны батальон имел безвозвратные потери в следующем количестве:

1941 – 22 чел.

1942 – 4

1943 – 2

1944 – 20

1945 – 9 [3].

Боевой путь 55 огвбс в Отечественной войне прошел от стен Москвы до Латвийской ССР (г. Салдус). С окончанием Отечественной войны 55 огвбс под командованием гвардии майора Петрунина в составе 8 гв. сд с Курляндского полуострова прибыл в г. Хаапсалу ЭССР.

Боевая подготовка части

С первых же дней формирования 762 обс 316 сд в г. Алма-Ата с 15 июля 1941 г. и по 18 августа 1941 г. приступил к усиленной боевой и политической подготовке. Особое внимание было уделено на подготовку радистов, телеграфистов и сколачиванию телефонных взводов. Занятия были организованы круглосуточно. По приказу командира И.В. Панфилова части дивизии, в том числе и батальон связи, непрерывно совершенствовались в проведении тактических операций в ночных условиях, совершали стремительные переходы, преодолевали рубежи препятствий и т.п.

762 обс, участвуя во всех учениях проводимых комдивом, получил хорошие навыки по специальной подготовке, за что не раз имел личную похвалу от генерал-майора И.В. Панфилова [4].

С прибытием в Действующую Армию личный состав 762 обс неустанно повышал свои знания по специальности, готовясь к предстоящим боям. Наряду с хорошо полученными знаниями по специальной подготовке личный состав батальона получил большую закалку в выносливости и в преодоление трудностей. Совершая 300 км марш от станции Боровичи до станции Крестцы в августе 1941 г., от станции Бологое до деревни Слобода – 220 км марш в январе 1942 г. – батальон показал высокие качества бойцов и командиров. 30 сентября 1941 г. по приказу 316 сд при батальоне связи была организована школа младших командиров связи. Командир батальона капитан Корбут лично получал указания от генерал-майора И.В. Панфилова о подготовке связистов, требовал напряженной учебы для предстоящих боевых действий. В ходе боев школа младших командиров выковала десятки боевых специалистов связи, а в решающих минутах боев непосредственно принимала участие наравне с пехотой. С наступлением зимы 1941-1942 годов была проделана большая работа по подготовке связистов для работы по обеспечению связью в зимних условиях. Требовалось обучить личный состав ходьбе на лыжах, так как в большинстве своем бойцы в батальоне состояли из южных жителей нашей страны. Занятия по лыжной подготовке занимали все свободное время. Несмотря на все трудности личный состав быстро овладел лыжами и умело на них обеспечивал связью в боевых операциях. Особо надо отметить выучку и находчивость связистов в наступательных боях под Волоколамском, Крюково, Холмом, Старой Руссой. В этих районах боев дивизия занимала большие участки по фронту. Линии связи прокладывались до 71 км. В этих условиях средств связи не хватало, приходилось непосредственно в ходе боя учить связистов освоению работы на постоянных линиях связи [5]. С окончанием Отечественной войны батальон связи прибыл в Хаапсалу ЭССР, где с первых дней, с 26 июня 1945 г. приступил к организации боевой и политической подготовки. В апреле 1946 г. по приказу начальника связи 10 Гвардейской Армии батальон проверяли по боевой и политической подготовке. Общая оценка получена батальоном хорошая. В ноябре 1946 г. по приказу комдива в батальоне проведен выпуск курсантов учебного взвода [6].

Партийная и политическая работа

С окончанием формирования батальона, то есть по состоянию на 25 августа 1941 г. 762 обс в своих рядах имел:

Членов ВКП(б) – 17 чел.

Канд. в члены ВКП(б) – 12

ВЛКСМ – 30.

Всего 59 чел., т.е. 23 % от всего личного состава

Рост партийных и комсомольских кадров в 762 обс увеличивался с каждым новым боем. Так, например, на 1 апреля 1942 г.:

Членов и кандидатов ВКП(б) – 73 чел.

ВЛКСМ – 19.

На 1 июля 1942 г.:

Коммунистов – 137 чел.

Комсомольцев – 5 чел. [7].

Источники:

Сведения взяты из записи старшего адъютанта 762 обс ст. лейтенанта Загадского Д.М. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.1. Штатно-должностная книга офицерского состава дивизии – июль 1941г. -август 1942 г. — ЦА МО РФ, 8 гв.сд, ф.1063, оп.2, д.14, лл.89-94. Таблицы составлены автором. Записано из донесения 27 июля 1945 г., составленного старшим адъютантом 55 огвбс гвардии капитаном Зотовым — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.6. Записано со слов участника боевых действий гвардии капитана Логвиненко Н.С. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.8. Записано из черновой записи заместителя командира батальона по политчасти Антонова. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.9. Исторический формуляр 55 отдельного гвардейского батальона связи. Июль 1941 г. – ноябрь 1946 г. – ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, лл.1-10. Записано из донесения по форме 19 командиром 762 обс капитаном Загадским Д.М. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.10.

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