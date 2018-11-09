Батальон связи Панфиловской дивизии

История строительства части
- Батальон связи формировался в период Отечественной войны в г. Алма-Ата в помещении Алма-Атинского аэроклуба. Первая партия личного состава прибыла 15 июля 1941 г. и в основном формирование батальона закончилось 25 июля 1941 г. Батальон получил наименование 762-го отдельного батальона (обс) связи, вошедшего в состав 316 стрелковой дивизии (сд), формируемой генерал-майором И.В. Панфиловым. Командиром 762 обс был назначен капитан Щетинин Илья Васильевич, комиссаром батальона – политрук Клемешин Александр Семенович.
Основные кадры личного состава для формирования 762 отдельного батальона связи прибыли из райвоенкоматов следующих областей:
- Алма-Ата и Алма-Атинская область – 182 чел.
- Джамбулская область – 6 чел.
- Южно-Казахстанская область – 1 чел.
- Актюбинская область – 1 чел.
- Из Киргизии – 66 чел.
- Из Узбекистана – 2 чел.
- Из России, Саратовская обл. – 1 чел.
Всего батальон по окончанию своего формирования имел 259 человек, из них:
Средний командно-начальствующий состав – 32 чел.
Мл. нач-ком состав – 47 чел.
Рядовые – 180 чел. [1].
- До 18 августа 1941 г. 762 обс занимался усиленной боевой и политической подготовкой, готовя специалистов связи, после чего в составе 316 стрелковой дивизии прибыл в действующую армию на Западный фронт.
- 18 ноября 1941 г. за героические подвиги, проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками, звание гвардия получили все части дивизии, в том числе и связисты.
- 1 октября 1942 г. 762 обс был переформован в 1 гвардейскую отдельную роту связи. Командиром был назначен гвардии капитан Рейзенкинд, политруком – гвардии капитан Стагнеев И.У.
- 22 ноября 1944 г. переформирован в 55 отдельный гвардейский батальон связи с прежним пребыванием в составе 8 гвардейской стрелковой дивизии. Командиром был назначен гвардии капитан Петрунин М.Т., заместителем по политической части – гвардии капитан Антонов.
- С окончанием войны, с 26 июня 1945 по 2 мая 1946 г. – место дислокации город Хаапсалу ЭССР, затем – город Пярну.
О командирах батальона связи.
До 17 августа 1941 г. – Щетинин И.В., который был отозван в САВО.
До первых чисел ноября 1941 г. – капитан Корбут Николай Алексеевич
Затем – ст. л-т Залкинд Вениамин Моисеевич.
11.02.1942 г. погиб подполковник Толочко, начальник связи 8 гв.сд, Залкинд В.М. убыл на его место, командиром стал ст. лейтенант Загадский Давид Михайлович.
В штатно-должностной книге офицерского состава дивизии в августе 1941 г. в 762 обс числятся 32 человека. Из них только 4 кадровых офицера, остальные 28 человек призваны из запаса.
Мною были составлены таблицы на основе анализа штатно-должностной книги среднего командно-начальствующего состава 762 обс. на август 1941 года.
Таблица 1.
Национальность среднего командно-начальствующего состава 762 обс
|№
|Национальность
|количество
|1
|Русские
|28
|2
|Украинцы
|2
|3.
|Татарин
|1
|4.
|Еврей
|1
|Итого
|32
Таблица 2.
Место призыва среднего командно-начальствующего состава 762 обс
|№
|Откуда призыв (или направлен)
|количество
|1
|Город Алма-Ата
|18
|2
|Алма-Атинская область
|4
|3
|Восточно-Казахстанская область
|3
|4
|Узбекистан, Ташкент, САВО
|2
|5
|Узбекистан, Ургенч
|1
|6
|Таджикистан, Ленинабад
|1
|7
|Джамбулская область
|1
|8
|Чимкент
|1
|9
|Россия, Смоленская область, Дорогобуж
|1
|Итого
|32
Таблица 3.
Партийность среднего командно-начальствующего состава 762 обс
|№
|Партийность
|Количество
|1
|Члены и кандидаты в члены ВКП(б)
|12
|2
|ВЛКСМ
|5
|3
|Беспартийные
|15
|Итого
|32
[2]
Участие в походах и боях
- 19 августа 1941 г. 762 обс в составе 316 стрелковой дивизии на станции Алма-Ата 1 был погружен в эшелон и направился на фронт в Действующую Красную Армию. Командир – капитан Корбут Н.А., комиссар Клемешин А.С.
- 27 августа 1941 г. батальон прибывает на станцию Боровичи Ленинградской области. После разгрузки батальон в полном составе совершил 300 км марш до станции Крестцы. 21 сентября 1941 г. личный состав батальона впервые непосредственно выполнял боевую задачу по обеспечению радиосвязью общевойсковой разведки дивизии.
- 1 октября 1941 г. в составе 316 стрелковой дивизии со станции Крестцы был переброшен на Волоколамское направление (поселок Смычка). С прибытием на Волоколамское направление личный состав батальона сразу же приступил к выполнению боевой задачи по обеспечению связью командования 316 стрелковой дивизии, занявшей оборону в составе стрелковых полков 1073, 1075, 1077 по фронту 45 км. В ожесточенных боях под Москвой батальон обеспечивал бесперебойной связью командование дивизии.
- 18 ноября 1941 г. 316 стрелковая дивизия стала 8 гвардейской стрелковой дивизией, а батальон стал – 762 отдельным гвардейским батальоном связи.
- 7 декабря 1941 г. частями 8 гвардейской стрелковой дивизии была взята Крюково, после чего дивизия и вместе с ней 762 обс переведены во второй эшелон, а с освобождением Истринского водохранилища 8 гв. сд со всеми частями была отведена на отдых и на укомплектование.
- 21 января 1942 г. со станции Нахабино 762 обс в составе 8 гв. сд был переброшен на станцию Бологое, куда прибыл по железной дороге. Со станции Бологое батальон совершил 220 км марш до деревни Слобода (по направлению к г. Холм), где сразу же с марша приступил к боевым задачам по связи. В течение февраля-мая 1942 г. 8 гв. сд находилась в составе Калининского фронта и своими боевыми действиями наносила удары по обороне немцев (г. Холм). Последующее участие батальона в боях неразрывно связано с действиями 8 гвардейской сд, где батальон сумел обеспечить устойчивой бесперебойной связью командование на всем протяжении боевых операций.
- 1 октября 1942 г. батальон был переформирован в роту связи, которая получила название 1 гвардейская отдельная рота связи и до нового формирования, то есть до 22 ноября 1944 г. беспрерывно находилась в составе 8 гв. сд. 22 ноября 1944 г. рота переформирована в 55-й отдельный гвардейский батальон связи.
- За период боевых действий на фронтах Отечественной войны батальон имел безвозвратные потери в следующем количестве:
1941 – 22 чел.
1942 – 4
1943 – 2
1944 – 20
1945 – 9 [3].
- Боевой путь 55 огвбс в Отечественной войне прошел от стен Москвы до Латвийской ССР (г. Салдус). С окончанием Отечественной войны 55 огвбс под командованием гвардии майора Петрунина в составе 8 гв. сд с Курляндского полуострова прибыл в г. Хаапсалу ЭССР.
Боевая подготовка части
- С первых же дней формирования 762 обс 316 сд в г. Алма-Ата с 15 июля 1941 г. и по 18 августа 1941 г. приступил к усиленной боевой и политической подготовке. Особое внимание было уделено на подготовку радистов, телеграфистов и сколачиванию телефонных взводов. Занятия были организованы круглосуточно. По приказу командира И.В. Панфилова части дивизии, в том числе и батальон связи, непрерывно совершенствовались в проведении тактических операций в ночных условиях, совершали стремительные переходы, преодолевали рубежи препятствий и т.п.
762 обс, участвуя во всех учениях проводимых комдивом, получил хорошие навыки по специальной подготовке, за что не раз имел личную похвалу от генерал-майора И.В. Панфилова [4].
- С прибытием в Действующую Армию личный состав 762 обс неустанно повышал свои знания по специальности, готовясь к предстоящим боям. Наряду с хорошо полученными знаниями по специальной подготовке личный состав батальона получил большую закалку в выносливости и в преодоление трудностей. Совершая 300 км марш от станции Боровичи до станции Крестцы в августе 1941 г., от станции Бологое до деревни Слобода – 220 км марш в январе 1942 г. – батальон показал высокие качества бойцов и командиров.
- 30 сентября 1941 г. по приказу 316 сд при батальоне связи была организована школа младших командиров связи. Командир батальона капитан Корбут лично получал указания от генерал-майора И.В. Панфилова о подготовке связистов, требовал напряженной учебы для предстоящих боевых действий. В ходе боев школа младших командиров выковала десятки боевых специалистов связи, а в решающих минутах боев непосредственно принимала участие наравне с пехотой.
- С наступлением зимы 1941-1942 годов была проделана большая работа по подготовке связистов для работы по обеспечению связью в зимних условиях. Требовалось обучить личный состав ходьбе на лыжах, так как в большинстве своем бойцы в батальоне состояли из южных жителей нашей страны. Занятия по лыжной подготовке занимали все свободное время. Несмотря на все трудности личный состав быстро овладел лыжами и умело на них обеспечивал связью в боевых операциях.
- Особо надо отметить выучку и находчивость связистов в наступательных боях под Волоколамском, Крюково, Холмом, Старой Руссой. В этих районах боев дивизия занимала большие участки по фронту. Линии связи прокладывались до 71 км. В этих условиях средств связи не хватало, приходилось непосредственно в ходе боя учить связистов освоению работы на постоянных линиях связи [5].
- С окончанием Отечественной войны батальон связи прибыл в Хаапсалу ЭССР, где с первых дней, с 26 июня 1945 г. приступил к организации боевой и политической подготовки. В апреле 1946 г. по приказу начальника связи 10 Гвардейской Армии батальон проверяли по боевой и политической подготовке. Общая оценка получена батальоном хорошая.
- В ноябре 1946 г. по приказу комдива в батальоне проведен выпуск курсантов учебного взвода [6].
Партийная и политическая работа
С окончанием формирования батальона, то есть по состоянию на 25 августа 1941 г. 762 обс в своих рядах имел:
Членов ВКП(б) – 17 чел.
Канд. в члены ВКП(б) – 12
ВЛКСМ – 30.
Всего 59 чел., т.е. 23 % от всего личного состава
Рост партийных и комсомольских кадров в 762 обс увеличивался с каждым новым боем. Так, например, на 1 апреля 1942 г.:
Членов и кандидатов ВКП(б) – 73 чел.
ВЛКСМ – 19.
На 1 июля 1942 г.:
Коммунистов – 137 чел.
Комсомольцев – 5 чел. [7].
Источники:
- Сведения взяты из записи старшего адъютанта 762 обс ст. лейтенанта Загадского Д.М. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.1.
- Штатно-должностная книга офицерского состава дивизии – июль 1941г. -август 1942 г. — ЦА МО РФ, 8 гв.сд, ф.1063, оп.2, д.14, лл.89-94. Таблицы составлены автором.
- Записано из донесения 27 июля 1945 г., составленного старшим адъютантом 55 огвбс гвардии капитаном Зотовым — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.6.
- Записано со слов участника боевых действий гвардии капитана Логвиненко Н.С. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.8.
- Записано из черновой записи заместителя командира батальона по политчасти Антонова. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.9.
- Исторический формуляр 55 отдельного гвардейского батальона связи. Июль 1941 г. – ноябрь 1946 г. – ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, лл.1-10.
- Записано из донесения по форме 19 командиром 762 обс капитаном Загадским Д.М. — ЦА МО РФ, ф.55 гв. обс, оп. 483979, д.1, л.10.
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