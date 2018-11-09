Девять аномальных зон выявила «Казгеология» во время полевых работ в Карагандинской области

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Девять аномальных зон выявила АО «Казгеология» во время полевых работ в Карагандинской области, сообщает пресс-центр АО «Казгеология».

«Завершены полевые работы 2018 года на участках Терисакканский, Сегизбай-Кульский, Каиндинский расположенных в Улутауском районе Карагандинской области, где полностью выполнены опережающие наземные геофизические исследования», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Работы проводились в рамках государственного задания по геологическому изучению недр в Центральном Казахстане.

По официальным данным, общая площадь участков геологоразведочных работ составила 1804,1 кв.км, на которой проведены топографические и электроразведочные работы методом ВП-ДОЗ в объеме 955 пог.км, а также поисковые маршруты 330 пог. км и проходка горных выработок в объеме 3500 куб метров.

Кроме того, по результатам 2018 года, разработаны планы геологоразведочных работ на 2019 год. План включает в себя детализацию и оценку выявленных геофизических аномалий, а также бурение поисковых скважин для оценки зон предполагаемого оруденения.

«Особняком стоит проведение аэрогеофизических исследований по инновационной технологии ZTEM на Ушшокинской площади (217 кв.км) в объеме 614 пог.км. В результате, на глубинах до 500 метров было выделено девять аномальных зон, которые по характеристикам могут соответствовать меднопорфировым системам либо минерализованным зонам скарнов и иметь прямое поисковое значение», — указывается в сообщении.

Аномальные зоны планируется изучить после детализации наземными геофизическими методами в 2019 году поисковым бурением.

Напомним, выполняемые работы проводятся в рамках комплексного плана развития Жезказганского региона, направленного на развитие минерально-сырьевой базы действующих предприятий в моногородах Жезказган, Сатпаев и Улутауском районе.