Казахстан поставит 20 тыс. тонн мяса в Китай

Астана. 9 ноября. КазТАГ — Казахстанская компания подписала договор о поставке 20 тыс. тонн мяса в Китай, сообщает пресс-служба МИР РК.

«В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка импортных товаров и услуг China International Import EXPO, где казахстанский стенд пользуется особой популярностью. Посетителям представлен экспортный и инвестиционный потенциалы нашей страны. Всего же в мероприятии принимают участие более 2800 компаний из 130 стран», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что у казахстанских бизнесменов уже есть положительные результаты данной выставки. Между казахстанской компанией ТОО «Кублей» (Казахстан) и компанией Karamay Yuguanfu Foreign Trade Co Ltd (Китай) подписан договор об экспорте мяса говядины и баранины объемом 20 тыс. тонн в Китай. Также казахстанское крестьянское хозяйство «Пасека» подписала договор с Синьцзян Xinhongji International Trading Co о поставке 15 тыс. тонн меда в КНР.

В рамках Первой китайской международной импортной выставки казахстанские компании приняли участие на Евразийском семинаре-презентации по торговле. С казахстанской стороны приняли участие более 10 компаний. С китайской стороны приняли участие более 100 китайских компаний.

В рамках данного мероприятия между Казахстанской Республиканской палатой мараловодства и Китайским институтам специальных исследований сельскохозяйственной науки было подписано Соглашение по выращиванию оленя и марала, а также производства их продукции.

Стоит отметить, что на 1 января 2018 года товарооборот между Китаем и Казахстаном составил почти $10,5 млн, заняв вторую позицию в общем товарообороте со странами с долей 13,1%.

В ближайшие два года более 20 видов сельхозпродукции Казахстана начнут экспортироваться в Китай.