Назарбаев и Путин посетили Дворец школьников в Петропавловске

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Астана. 9 ноября. КазТАГ – Главы России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев совместно посетили Дворец школьников в Петропавловске, сообщает пресс-служба главы государства.

«По окончании форума приграничного сотрудничества президенты Казахстана и России осмотрели учебные кабинеты и лаборатории, где используются инновационные технологии в образовательном процессе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Главы двух государств также ознакомились с работами учащихся и побеседовали со школьниками.

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