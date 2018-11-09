Достижение товарооборота с Россией до $18 млрд прогнозирует к концу 2018 года Назарбаев

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Астана. 9 ноября. КазТАГ – Достижение товарооборота с Россией до $18 млрд прогнозирует к концу 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«За восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил $11 млрд, и к концу года он может составить $18 млрд. Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции», — сказал Н. Назарбаев в пятницу на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.

Президент также остановился на результатах инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, горно-металлургическом и агропромышленном комплексе, химической промышленности и других секторах.

Отмечая ключевую значимость сферы туризма в глобальной экономики, глава государства акцентировал внимание на необходимости эффективного использования туристического потенциала двух стран и принятия системных мер для его дальнейшего развития.

«Сегодняшний Форум посвящен очень важному и актуальному вопросу – новым подходам и тенденциям развития туризма в наших странах. Туризм является инструментом роста экономики даже в период глобальных экономических кризисов. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности», — подчеркнул глава государства.

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Н. Назарбаев рассказал о ходе разработки пятилетней государственной программы развития туризма в Казахстане, направленной на увеличение въездного потока туристов и создание более 60 тысяч рабочих мест.

«Хотел бы отдельно остановиться на таком важном направлении сотрудничества, как развитие двустороннего туризма. Как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест, где можно проводить досуг, и есть, на что посмотреть. Например, россияне, особенно из западносибирской части страны, едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озера Балхаш и Алаколь, зимой – на горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы и другие места», — отметил президент.

Также он указал на ряд вопросов в сфере развития двустороннего туризма, решение которых требует участия уполномоченных органов.

«Среди них модернизация пограничных переходов в целях комфортного прохождения туристов; совершенствование туристской и транспортно-логистической инфраструктур; развитие совместными усилиями туризма на Каспии; содействие становлению космического туризма и другие. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что нынешний форум придаст новую динамику двусторонним межрегиональным деловым отношениям, а также откроет новые горизонты сотрудничества Казахстана и России», — добавили в Акорде.

Резюмируя все доклады и мнения, озвученные на форуме, глава государства предложил президенту России Владимиру Путину поручить правительствам двум стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы двух стран с целью увеличения туристских потоков.

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«Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы», — сказал президент Казахстана.

Он предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.

«Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год», — отметил Н. Назарбаев.

По итогам форума были подписаны: план совместных действий Казахстана и России на 2019-2021 годы; план мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством РК и правительством РФ; меморандум о намерениях между министерством национальной экономики РК и министерством экономического развития РФ по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества «Казахстан-Россия»; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между министерством культуры и спорта РК и министерством экономического развития РФ; протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством РК и правительством РФ от 10 декабря 1994 года; протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ от 3 октября 2006 года.

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