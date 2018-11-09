Поддержавший убийц Дениса Тена учитель из ЗКО планирует продолжить работу в школе

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Администрация СОШ поселка Белес отправила запрос в городской суд Уральска о возможности Шерхана Байзенова продолжить педагогическую деятельность, сообщает «Мой город».

«Администрация школы направила письменный запрос о том, может ли осужденный по ч. 1 ст. 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» учитель математики Ш. Байзенов продолжить работу в школе. В данный момент мы ждем ответ на запрос», — заявил руководитель отдела образования Зеленовского района Серик Сафиуллин.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение.

Подозреваемые в убийстве задержаны и находятся под арестом. Дело расследуется по факту убийства, разбоя, кражи и недонесении о преступлении.

Уральский городской суд приговорил к четырем годам ограничения свободы учителя математики Зеленовского района Западно-Казахстанской области Шерхана Байзенова, опубликовавшего в соцсетях пост в поддержку убийц фигуриста Дениса Тена.

«Признать Ш. Байзенова виновным по ст. 174 УК РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и приговорить к четырем годам ограничения свободы», — зачитал приговор судья Уральского городского суда Кайрат Утешев в среду.