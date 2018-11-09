Интернет-магазины РК обяжут публиковать данные о себе для возможности возврата товара

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Интернет-магазины Казахстана обяжут публиковать данные о себе для возможности возврата товара, сообщил вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов.

«Развитие электронной торговли без защитных мер со стороны потребителя невозможно. Если не будет доверия к электронной торговле, то и развития торговли не будет. В связи с этим в данном законопроекте, с учетом рекомендаций ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) и международных экспертов, мы включили отдельные нормы, в том числе, обязательства самих электронных субъектов электронной торговли, в частности, в соответствии товаров – обязательное соответствие товаров и описание. Второе, обязательное указание мест нахождения самого продавца, чтобы в случае необходимости, можно было бы вернуть нормально товар», — сказал А. Жумагулов в пятницу в мажилисе на презентации поправок по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

При этом он пояснил, какой механизм действий предполагает эта норма.

«Электронная торговая площадка должна заранее обговорить все условия до заключения сделки. То есть, бывают нередко такие случаи, когда заключается сделка, а потом начинают выявляться комиссии различные. Чтобы таких моментов не было, все условия, которые в рамках электронной торговли, они должны быть оговорены до самого договора. И вопросы, в частности, взаимодействия самого субъекта электронной торговли с представителем уполномоченных органов по защите прав потребителей, по товарам, которые низкого качества, которые могут оказать вред. В этой части мы тоже указываем в данном законе. Таким образом, защите прав потребителей мы уделяем больше внимание в рамках данного закона», — подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, 5 ноября МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане планируют регламентировать требования к продаваемой через интернет продукции. Тогда же стало известно, что в рамках концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей» предлагаются поправки в Гражданский кодекс Казахстана, в КоАП РК, в Гражданский процессуальный кодекс, в законы «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О регулировании торговой деятельности» и «О производстве органической продукции».