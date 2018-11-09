«Молодому будущему министру» в мажилисе советовали не афишировать, что чиновники «тупее, чем бизнес»

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко назвал ИО директора департамента развития рынков министерства сельского хозяйства РК Ильяса Досхожаева «молодым будущим министром» и посоветовал ему не афишировать, что чиновники «тупее, чем бизнес».

«Я бы посоветовал Ильясу Алмасхановичу не слишком афишировать, что госслужащие тупее, чем бизнес. Вы регулярно это вытаскиваете, что оказывается, бизнес у нас может делать все, а вы ничего не можете. Тогда зачем вы там сидите? Прекратите дискредитировать сотрудников министерств и ведомств, и сотрудников госаппарата такими вещами. Это тебе как молодому будущему министру. Нельзя так говорить. Если вы не можете организовать – ну, уходите», — сказал В. Божко в мажилисе на презентации поправок по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности в пятницу.

Реплика прозвучала при обсуждении вопроса строительства оптово-распределительных центров.

«Почему-то в отдельных государствах сельское хозяйство выше европейского уровня, а там все сидят госслужащие – работать просто надо, а вы начинаете спихивать, мы такие серые и убогие, пусть бизнес за нас решает», — добавил В. Божко.