Ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма обсудили Назарбаев и Путин

Астана. 9 ноября. КазТАГ — Ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма обсудили президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречу с президентом Российской Федерации В. Путиным в Петропавловске. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Поприветствовав президента РФ, глава государства отметил продуктивный характер прошедшей сессии совета коллективной безопасности ОДКБ. Отмечая актуальность темы сегодняшнего форума межрегионального сотрудничества, президент Казахстана особо подчеркнул важность сотрудничества в туристической отрасли в контексте культурного и экономического взаимодействия.

В свою очередь В. Путин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров, а также отметил высокие темпы продвижения двусторонних отношений.

Кроме того, президент РФ указал на большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в сфере туризма.

«По завершении переговоров главам государств была представлена презентация развития космического комплекса «Байконур». Президенты были также проинформированы о ходе возведения социальных объектов, результатах ремонта инфраструктурных сетей и газификации жилых массивов в Байконыре», — резюмируется в сообщении.