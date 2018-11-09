Назарбаев и Путин посетили выставку в Петропавловске

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Астана. 9 ноября. КазТАГ — Президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин посетили выставку в Петропавловске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президенты Казахстана и России совместно посетили выставку («Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» – КазТАГ), посвященную новым планам и перспективам развития туристической отрасли двух государств», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что на выставке представлены казахстанские и российские компании, предлагающие широкий спектр туристических продуктов для населения обеих стран.

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