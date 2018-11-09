Россия настаивает на использовании евро вместо доллара при расчетах по международным нефтегазовым контрактам

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Крупные российские нефтегазовые компании настаивают на пересмотре контрактов со своими зарубежными партнерами и замене доллара США на евро во взаиморасчетах, сообщает Reuters.

«Российские энергетические компании оказывают давление на покупателей нефти из западных стран, чтобы заставить их использовать евро вместо долларов для платежей по контрактам и оплачивать возможные штрафы, поскольку Москва ищет способы защититься от возможных новых санкций США», — говорится в сообщении.

По информации издания, западные нефтяные компании столкнулись очень жесткими переговорами с одними из крупнейших российских производителей — «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» при пересмотре условий контрактов на 2019 год.

При этом отмечается, что российские компании хотят, чтобы покупатели несли ответственность за любые убытки, связанные с санкциями США — покупатели должны найти способ оплатить товар или вернуть его, либо заплатить штраф.

«Российская нефтяная промышленность работает над уменьшением рисков новых санкций. Покупатели, в свою очередь, утверждают, что не могут нести эти риски, поэтому мы пытаемся найти компромиссы », — приводит Reuters слова одного из источников.

Как отмечает издание, Россия поставляет более 10% мировой нефти, поэтому санкции против нее могут привести к резкому росту цен на нефть. При этом отмечается, что все мировые нефтяные компании, особенно в Европе и Азии, полагаются на Россию для обеспечения сырьем своих нефтеперерабатывающих заводов и поэтому не могут просто отказаться от ежегодных переговоров по условиям контрактов, если они недовольны условиями.