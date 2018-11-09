МВД назначили уполномоченным органом в соглашении между Казахстаном и Чехией о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Астана. 9 ноября. КазТАГ — Определены компетентные органы от Республики Казахстан по соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, указывается в постановлении правительства РК от 6 ноября 2018 г. №722.

«В соответствии с п. 1 ст. 13 соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенного в Астане 23 ноября 2017 года, правительство РК постановляет: определить компетентными органами от Республики Казахстан по реализации соглашения министерство внутренних дел РК, генеральную прокуратуру РК (по согласованию), комитет национальной безопасности РК (по согласованию), службу государственной охраны РК (по согласованию), национальное бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию), службу экономических расследований комитета государственных доходов министерства финансов РК», — перечисляется в сообщении.

Министерству иностранных дел РК уведомить правительство Чешской Республики о принятом решении. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, заключается в сообщении.