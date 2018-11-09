Трамп продлил на год санкции в отношении Ирана, введенные более 30 лет назад

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп принял решение продлить с 14 ноября «чрезвычайное положение» в отношении с Ираном и действие режима санкций в отношении этой страны на год, сообщает ИрТАГ.

«Д. Трамп направил в конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие «чрезвычайного положения» в отношениях с Ираном, объявленного более 30 лет назад. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом Федеральном реестре-сборнике официальных документов правительства США», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованном в четверг пресс-службой президента.

Д. Трамп обосновал свое решение, в частности, тем, что «отношения (США) с Ираном пока еще не нормализованы», а «процесс выполнения (двусторонних) соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации». Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года.

В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга. Данные ограничения не входят в пакет санкций, которые США обязались снять после полного выполнения Тегераном всех пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного 14 июля 2015 года в Вене между Ираном и «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Бывший президент США Барак Обама в своих заявлениях четко разграничивал так называемые «ядерные санкции», связанные с выполнением СВПД, и другие, снятие которых не зависит от достигнутых в Австрии договоренностей.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ №12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Дж. Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран, по существу, всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран. В последующем все американские президенты лишь ужесточали санкции против Ирана.