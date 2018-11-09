На большей части Казахстана в пятницу ожидаются осадки, на востоке местами сильные

Астана. 9 ноября. КазТАГ – На большей части Казахстана в пятницу ожидаются осадки (дождь, снег), на востоке местами сильные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В большинстве областей Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Прохождение фронтальных разделов обусловят осадки (дождь, снег), на востоке местами сильные. Местами сохраняется порывистый ветер, метель, туман, гололед», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане переменная облачность, ночью и утром снег, метель, гололед, ветер северо-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с, температура ночью и днем -7-9, днем с дальнейшим понижением. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью около 0, днем +8+10.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается снег, местами туман, гололед, метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, -7-12, -3+2, -8-13.

В Карагандинской, Костанайской областях ожидается снег, местами туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – местами гололед, -5-10, -5-10.

В Акмолинской области ожидается местами гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 25 м/с и снег, -7-12.

В Алматинской области местами ожидаются снег, туман, гололед, +7+12.

В Кызылординской, Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, туман, +5+10, +7+12. При этом в Кызылординском регионе ожидается снег.

В Западно-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается местами туман, +3+8, +10+15. При этом в Западно-Казахстанском регионе ожидается снег.

В Мангистауской области ожидается погода без осадков, +7+12.

В Атырауском и Актюбинском регионах ожидаются осадки, +4+9, +2+7.

В ближайшие сутки на р. Сырдарья в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды в связи с русловым регулированием. На отдельных реках юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. На отдельных реках севера, центра и востока ожидается образование ледовых явлений.