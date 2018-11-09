США расширили санкции против России

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Власти США расширили санкционный список против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций, пишет ТАСС.

«Сегодня управление по контролю над иностранными активами минфина США ввело дополнительные санкции против трех лиц и девяти организаций в ответ на продолжающиеся злонамеренные действия и дестабилизирующее поведение России», — говорится в распространенном в четверг сообщении американского министерства финансов.

Как сообщается, в список вошли заместитель министра государственной безопасности Луганской народной республики Александр Басов и само министерство, бывший начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Владимир Зарицкий, а также Андрей Сушко, который в документе обозначен сотрудником Федеральной службы безопасности России.

«Любая собственность или имущественные интересы, которые имеют эти лица в юрисдикции США, заблокированы, а гражданам США запрещено проводить финансовые операции с их участием», — отмечается в заявлении.

Кроме того, речь идет о санаториях «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & Spa и министерстве государственной безопасности ЛНР.

Напомним, впервые США ввели санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. К политическим санкциям добавились и экономические меры из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе. Параллельно с США санкции ввел и Евросоюз. Они, однако, являются предметом споров в ЕС.