Петропавловск. 9 ноября. КазТАГ — В Петропавловске началось пленарное заседание XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» с участием глав государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, передает корреспондент агентства.

В рамках пленарного заседания ожидаются выступления лидеров двух стран, а также выступления глав туристических ведомств и региональных представителей.

В частности, запланированы выступления губернатора Астраханской области Сергея Морозова, акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова и акима Алматы Бауыржана Байбека.

Далее Н.Назарбаев и В.Путин подпишут ряд двусторонних документов.