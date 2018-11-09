Очередной участок нацпарка рядом с Алматы намерены перевести из особо охраняемых в резерв

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Очередной участок республиканского государственного учреждения (РГУ) «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» рядом с Алматы планируется перевести из особо охраняемых в резерв, сообщается в проекте постановления правительства.

«Перевести земли РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК общей площадью 16,6042 га из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Карасайского района Алматинской области, для строительства и функционирования водозаборного сооружения и магистрального водовода на р. Аксай для водоснабжения Наурызбайского района Алматы», — говорится в представленном в пятницу документе.

Соответственно, согласно планам кабмина, территория нацпарка может уменьшиться до 186 433,3958 га.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 23 ноября.

Отметим, что за последние два месяца это второй случай, когда становится о планах правительства перевести часть земель нацпарка из категории особо охраняемых в резерв. Так, 19 сентября группа депутатов мажилиса парламента РК от фракции «Народные коммунисты» в своем запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева указала на недопустимость изменения категории земель при строительстве плотин, ссылаясь на информацию экологов о том, что «земли особо охраняемых природных территорий» на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка были переведены в категорию «земель запаса». При этом мажилисмены подчеркнули, что работы по реконструкции плотины осуществляются несмотря на то, что доработанное постановление правительства по технико-экономическому обоснованию проекта еще не принято. 12 октября Б. Сагинтаев, отвечая на запрос депутатов, подтвердил, что часть земель Иле-Алатауского государственного национального природного парка планируется из числа особо охраняемых перевести в резерв.

Ранее сообщалось о том, что реконструкцию плотины Мынжилки за Т561 млн на Малой Алматинке обещают завершить в 2018 году.