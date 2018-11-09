Вопрос возобновления выдачи казахстанцам китайских виз обсудил глава МИД РК с новым послом КНР

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Астана. 9 ноября. КазТАГ – Вопрос возобновления выдачи казахстанцам китайских виз обсудил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов с новым чрезвычайным и полномочным послом Китая в Казахстане Чжаном Сяо, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Министр иностранных дел К. Абдрахманов принял чрезвычайного и посла КНР в РК Ч. Сяо и, поздравив дипломата с недавним вступлением в полномочия, пожелал успехов в продвижении всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. (…) Казахстанская сторона выразила надежду на скорейшее возобновление выдачи индивидуальных, деловых и туристических виз КНР для граждан Казахстана», — сообщили в МИД РК в пятницу.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних политических отношений, актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействие по проблемам безопасности между Казахстаном и Китаем, а также «подчеркнута важность развития диалога по всему широкому спектру актуальных проблем современности, представляющих взаимный интерес».

«Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана, и при этом Астана заинтересована в расширении присутствия казахстанской продукции, прежде всего, сельскохозяйственной, на китайском рынке», — говорится в сообщении.

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