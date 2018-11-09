Россия хочет снять банковские ограничения c Северной Кореи, заявляют США

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Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Россия хочет снять банковские ограничения c Северной Кореи, заявляет посол США в ООН Никки Хейли.

«Посол США в ООН Н. Хейли заявила, что Россия хочет снять банковские ограничения с Северной Кореи, введенные с целью обуздать ядерную программу Пхеньяна, но Соединенные Штаты не допустят этого», — говорится в сообщении Reuters.

«То, что они хотят, – это снять банковские ограничения», — сказала Н. Хейли после закрытого заседания совета безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи, в котором принимал участие и представитель России.

При этом она добавила, что Россия не соблюдала введенные ограничения.

«Итак, теперь мы знаем, каковы их намерения, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться», — добавила Н. Хейли.

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