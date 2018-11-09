Только 2% соискателей нашли за девять месяцев 2018 года работу с зарплатой выше Т100 тыс. в РК

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Только 2% соискателей нашли за девять месяцев 2018 года работу с зарплатой выше Т100 тыс. в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Анализ вакансий, на которые были трудоустроены граждане, показал, что работодатели заявляют вакансии с низким уровнем оплаты труда. 75% соискателей трудоустроены на вакансии с заработной платой менее Т50 тыс. в месяц и только 2% — от Т100 тыс. и выше», — сообщили в МТСЗН РК в пятницу.

В ведомстве уточнили, что таковы итоги мониторинга ситуации на рынке труда по итогам девяти месяцев 2018 года, проведенного АО «Центр развития трудовых ресурсов».

«За девять месяцев 2018 года в 200 центров занятости населения, действующих в Казахстане, обратилось 543,6 тыс. человек, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года больше на 33,1 тыс. человек (или на 6,5%). Из числа обратившихся граждан 48,8% составляют женщины, 38% – молодежь до 29 лет и 17,7% – самозанятые граждане», — уточнили в министерстве.

Согласно анализу, трудоустроено на постоянную работу 294,5 тыс. человек, «что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года больше на 81,7 тыс. человек (или на 38,4%)».

«При этом до сих пор остается низким качество заполнения информации о вакансиях. У 2% вакансий работодатели не предоставили размер заработной платы, а во многих случаях оплата труда указывается ими на уровне минимального размера заработной платы. В ходе собеседования с работодателем для соискателя может быть установлен более высокий уровень заработной платы», — добавили в ведомстве.