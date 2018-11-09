Нацбанк выпускает в обращение 33 тыс. коллекционных монет из серии «Флора и фауна Казахстана»

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Национальный банк РК 12 ноября 2018 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Бұлғын» из серии монет «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналом Т200 и Т100, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«Бұлғын» (соболь) – млекопитающее семейства куньих. В Казахстане соболь живет только в хвойных лесах Алтая. Коллекционные монеты номиналом Т200 и Т100 обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Эти монеты из сплава мельхиор качества рrооf-like и качества brilliant uncirculated имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на монетах качества рrооf-like расположено на зеркальной поверхности. На лицевой стороне (аверсе) монет размещено стилизованное изображение планеты Земля в ладонях, символизирующее бережное отношение ко всем ее обитателям, надпись, обозначающая номинал монеты и торговый знак Казахстанского монетного двора. По окружности надпись «Қазақстан ұлттық банкі • National bank of Kazakhstan».

На оборотной стороне (реверсе) монет изображение соболя в ветвях хвойного дерева. По окружности надписи: «Бұлғын», «Martes zibellina» (зоологическое название вида) и число «2018», обозначающее год чеканки.

«Монеты номиналом Т200 изготовлены из сплава мельхиор, масса – 15 граммов, диаметр – 33 мм, качество изготовления proof-like, тираж – 3 тыс. штук. Монеты номиналом Т100 изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 граммов, диаметр – 31 мм, качество изготовления brilliant uncirculated, тираж – 30 тыс. штук», — уточняет пресс-служба.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор НБ РК».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной указом президента РК №1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz