Пенсионка – тема для хайпа. К сожалению 09.11.2018 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 172 0 Айдархан Кусаинов с аргументами в пользу утверждения «государство хочет, чтобы население жило богато» Похожие материалы: Не более Т70 млрд средств ЕНПФ и Нацбанка обещают выдавать каждому банку при кредитовании экономики Чистый инвестдоход ЕНПФ за январь-сентябрь 2018 г. превысил Т620 млрд Банкам могут запретить финансировать проекты офшорных фирм за счет средств ЕНПФ и Нацбанка Айдар Алибаев: «Айман Турсынкан во многом права» Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 2,9%